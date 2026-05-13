Emma Roberts se reencuentra con Evan Peters, el hombre por cuya agresión fue arrestada

Emma Roberts y Evan Peters compartieron escenario esta semana en el Disney Advertising Upfront de Nueva York, su primera aparición conjunta en años.
Los actores, expareja durante siete años, subieron al escenario del North Javits Center junto a Sarah Paulson, Angela Bassett, Billie Lourd y Gabourey Sidibe para presentar a Paul Anthony Kelly como incorporación a la decimotercera temporada de American Horror Story, la antología de terror de Ryan Murphy para FX.
Durante el acto, Roberts, de 35 años, y Peters, de 39, mantuvieron distancia física sobre el escenario.
La actriz lució un vestido negro sin tirantes con bordados de rosas rojas; él optó por una americana en verde azulado sobre camiseta blanca.
La temporada 13 de AHS marcará su regreso conjunto a la ficción desde 2018, cuando coincidieron por última vez en Apocalypse.
A lo largo de su relación, trabajaron juntos en cuatro entregas de la serie — Coven, Freak Show, Cult y Apocalypse — además de la película Adult World (2013), rodaje en el que se conocieron.
La historia entre ambos estuvo marcada por altibajos. En julio de 2013, Roberts fue arrestada en Montreal tras un incidente del que Peters no presentó cargos.
Pese a ello, la pareja continuó su relación, llegaron a comprometerse en enero de 2014 y rompieron el compromiso en junio de 2015, aunque siguieron viéndose de forma intermitente hasta su separación definitiva en 2019.
En la actualidad, Roberts mantiene una relación con el actor Cody John, con quien se comprometió en julio de 2024.
Peters, por su parte, habría puesto fin el año pasado a su relación con Natalie Engel.