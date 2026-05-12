¿Quién es Junior H? El mexicano que conquistó Spotify sin colaboraciones y vendrá a Honduras

Aunque para algunos todavía puede parecer un nombre nuevo, Junior H lleva varios años consolidándose como una de las figuras más importantes de la música mexicana contemporánea.
El cantante, compositor y productor —cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez— es considerado uno de los artistas clave en la evolución del regional mexicano moderno.
Originario de Guanajuato, México, Junior H comenzó su carrera mientras vivía en Estados Unidos, donde trabajaba en un restaurante de comida rápida antes de dedicarse profesionalmente a la música.
Según ha contado en distintas ocasiones, aprendió a tocar instrumentos y producir canciones viendo tutoriales en internet, una etapa que marcó el inicio de su ascenso artístico.
Su historia conecta con miles de jóvenes migrantes y fanáticos del regional mexicano que encontraron en sus canciones una mezcla distinta: guitarras sierreñas, sonidos urbanos y letras profundamente emocionales.
A diferencia de otros exponentes ligados directamente a los corridos bélicos, Junior H se inclinó más hacia canciones de desamor, nostalgia y tristeza sentimental, lo que terminó definiendo gran parte de su identidad musical. Ese estilo incluso llevó a muchos seguidores a describir su propuesta como “sad sierreño”.
Uno de los datos más sorprendentes de su carrera es el impacto de “Sad Boyz 4 Life II”, considerado uno de los álbumes más exitosos en la historia reciente del regional mexicano.
El disco se convirtió en el cuarto álbum mexicano más escuchado en la historia de Spotify, algo todavía más llamativo porque es un proyecto completamente solista, sin colaboraciones con otros artistas.
Actualmente, el álbum continúa figurando entre los más reproducidos en México pese a haber sido lanzado en 2023, demostrando el alcance y la permanencia del artista en las plataformas digitales.
El éxito de Junior H también refleja el enorme crecimiento internacional del regional mexicano. De hecho, varios de los álbumes mexicanos más escuchados en Spotify pertenecen hoy al universo de los corridos tumbados y los nuevos sonidos regionales que dominan las listas globales.
Pese a la fama, el cantante mantiene un perfil bajo. Da pocas entrevistas, evita exponer demasiado su vida personal y rara vez protagoniza polémicas públicas.
Entre las anécdotas que sí ha compartido, contó que uno de sus primeros grandes gustos tras comenzar a ganar dinero con la música fue comprarse un Camaro, un símbolo personal de todo lo que había logrado después de años de trabajo.
Ahora, con millones de reproducciones acumuladas y una fanaticada que no deja de crecer, Junior H se prepara para hacer historia con su primer concierto en Honduras, un debut esperado por los amantes del regional mexicano y la música urbana latina.
Su concierto en la capital de Honduras será este miércoles 20 de mayo, en el Estadio "Chochi" Sosa. Los boletos están a la venta en eticket.