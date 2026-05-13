El ruso que se casó con una catracha y ahora sobrevive al calor más bravo de su vida

Alexander Makarov creció en Rusia, donde el invierno puede durar de 3 a 9 meses -dependiendo de la región- y el calor es un lujo que se disfruta con urgencia. Pero desde hace unos siete meses, este joven de 27 años vive en San Pedro Sula, Honduras, y el calor catracho del momento parece estarle ganando la batalla de una forma que ni él esperaba, según contó en uno de sus videos que se volvió viral en redes. Aquí los detalles.