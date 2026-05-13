El ruso que se casó con una catracha y ahora sobrevive al calor más bravo de su vida

Alexander Makarov creció en Rusia, donde el invierno puede durar de 3 a 9 meses -dependiendo de la región- y el calor es un lujo que se disfruta con urgencia. Pero desde hace unos siete meses, este joven de 27 años vive en San Pedro Sula, Honduras, y el calor catracho del momento parece estarle ganando la batalla de una forma que ni él esperaba, según contó en uno de sus videos que se volvió viral en redes. Aquí los detalles.
Todo comenzó con una historia de amor. Alexander conoció a la hondureña Milly Soad, y lo que comenzó como una amistad fue tomando otro rumbo con el tiempo. "Empezamos a salir, empezamos a conocernos y después de algún tiempo ella me trajo aquí para conocer a su familia, pues mi familia ahora también, mi familia hondureña", ha contado el ruso nacido en 1999.
En 2025, la pareja se casó por lo civil en Honduras. El país que le había parecido tan ajeno se convirtió en su nuevo hogar, y junto con su esposa comenzó a descubrir la vida catracha desde adentro.
Y aunque vive encantado en Honduras, el ruso admitió que no esperaba una versión tan intensa del calor como la que se está viviendo ahora, producto de las altas temperaturas. En ese sentido, grabó un video y lo subió a TikTok bajo su perfil "Ruso en Honduras".
"Honduras, ¿qué está pasando con este calor? Soy ruso y llevo siete meses viviendo en Honduras y nunca he sentido el calor tan fuerte. Incluso cuando llegué, la primera cosa que dije era: ¡Qué calor! Pero lo que está pasando ahora es incomparable, man", arrancó Alexander en el video, con una mezcla de humor y desesperación que conquistó a la audiencia desde el primer segundo.
"Incluso cuando hace viento, no es un viento frío, fresco. No, es un viento del infierno. ¡Fuego!", exclamó. Aunque también aprovechó el momento para derribar un mito de paso: "Tenemos que destruir la superstición de que en Rusia no hace calor. Hace calor, pero ¡treinta, treinta y dos grados tal vez, y ya!".
La diferencia, explicó, es que en su país el verano es finito y esperado. "Nosotros los rusos tenemos el verano solo como por tres meses. La verdad es que valoramos mucho esos tres meses porque sabemos que va a terminar muy pronto. En septiembre va a terminar", dijo.
Y aunque el calor lo tiene al límite, Alexander no lo ve solo como un problema. Hay algo en vivir en un país sin nieve ni inviernos interminables que también agradece. "Es un regalo y privilegio vivir en una área sin nieve, sin frío. Es un privilegio que tenemos que valorar juntos", reflexionó en su video.
"Disfrutemos el clima juntos. Los rusos con el verano que está empezando allí y todos los hondureños, porque el calor va a terminar prontito", concluyó en su video que se volvió viral.
El video sobre el calor en Honduras, cuenta con miles de reproducciones y reacciones, al igual que el resto de su contenido en TikTok.