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Cristian Castro confirma su soltería y deja entrever una nueva conquista amorosa

El cantante Cristian Castro aseguró que está libre de compromisos y negó un romance con Victoria Kühne

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 19:53
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Cristian Castro sorprendió al confirmar que se encuentra completamente soltero y abierto a iniciar una nueva etapa sentimental en su vida.

 Foto: Cortesía
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El intérprete aclaró que no mantiene ningún romance con Victoria Kühne, desmintiendo los rumores que surgieron tras varias fotografías compartidas en redes sociales.

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Las imágenes junto a la productora fueron malinterpretadas por seguidores y medios, quienes pensaron que existía una relación sentimental entre ambos.

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Castro enfatizó que con Kühne solo existe una amistad cercana y una relación cordial sin implicaciones románticas.

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Tras desmentir esos rumores, la atención mediática se trasladó a su posible interés por la actriz Yadhira Carrillo.

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El cantante admitió que le gustaría acercarse más a la actriz mexicana, despertando nuevas especulaciones en el mundo del espectáculo.

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El periodista Alex Kaffie, de un programa reconocido mexicano, aseguró que el artista estaría intentando conquistar a Carrillo.

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Según versiones periodísticas, el interés del cantante surgió años atrás cuando coincidieron durante la grabación del video musical “Lo mejor de mí”.

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Desde ese primer encuentro, Castro habría mostrado admiración y atracción por la actriz.

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Fuentes cercanas señalan que el intérprete ya estaría dando pasos para acercarse a ella, aprovechando que ambos están solteros.

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Hasta el momento, Yadhira Carrillo no ha reaccionado públicamente ni ha confirmado si existe algún acercamiento.

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Mientras tanto, la expectativa del público y los medios crece ante la posible respuesta de la actriz y el futuro sentimental del cantante.

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