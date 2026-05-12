Cristian Castro confirma su soltería y deja entrever una nueva conquista amorosa

Cristian Castro sorprendió al confirmar que se encuentra completamente soltero y abierto a iniciar una nueva etapa sentimental en su vida.
El intérprete aclaró que no mantiene ningún romance con Victoria Kühne, desmintiendo los rumores que surgieron tras varias fotografías compartidas en redes sociales.
Las imágenes junto a la productora fueron malinterpretadas por seguidores y medios, quienes pensaron que existía una relación sentimental entre ambos.
Castro enfatizó que con Kühne solo existe una amistad cercana y una relación cordial sin implicaciones románticas.
Tras desmentir esos rumores, la atención mediática se trasladó a su posible interés por la actriz Yadhira Carrillo.
El cantante admitió que le gustaría acercarse más a la actriz mexicana, despertando nuevas especulaciones en el mundo del espectáculo.
El periodista Alex Kaffie, de un programa reconocido mexicano, aseguró que el artista estaría intentando conquistar a Carrillo.
Según versiones periodísticas, el interés del cantante surgió años atrás cuando coincidieron durante la grabación del video musical “Lo mejor de mí”.
Desde ese primer encuentro, Castro habría mostrado admiración y atracción por la actriz.
Fuentes cercanas señalan que el intérprete ya estaría dando pasos para acercarse a ella, aprovechando que ambos están solteros.
Hasta el momento, Yadhira Carrillo no ha reaccionado públicamente ni ha confirmado si existe algún acercamiento.
Mientras tanto, la expectativa del público y los medios crece ante la posible respuesta de la actriz y el futuro sentimental del cantante.