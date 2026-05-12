Don Francisco regresa a la televisión, ¿qué hará con Univisión?

Tras años de exitosa trayectoria en la televisión y luego de una pausa de varios años, Don Francisco regresa a las pantallas como conductor de nuevos proyectos en la cadena Univisión.
El chileno Don Francisco volverá este año a Univisión, canal en el que presentó 'Sábado Gigante' hasta 2015, con una nueva serie especial de duración limitada en la que entrevistará a figuras hispanas en Estados Unidos.
Sábado Gigante, el programa de entretenimiento más antiguo de la televisión, logró convertirse en un referente de la televisión latinoamericana y estadounidense.
Su impacto fue tal que recibió tres reconocimientos del Guinness World Records. El primero llegó en 1992 y el segundo en 2003, ambos por consolidarse como el programa de televisión más antiguo en América. En 2006 obtuvo un nuevo récord al ser reconocido como el programa de variedades más duradero del mundo.
El formato del show se caracterizó por su versatilidad y dinamismo. En cada emisión se presentaban artistas consagrados y celebridades que acudían a promocionar sus proyectos, mientras que otros regresaban convertidos en estrellas tras haber iniciado su carrera en el mismo escenario.
Además de la música y el espectáculo, el programa incluía entrevistas, concursos y múltiples segmentos de entretenimiento. Su estilo ligero, familiar y con un toque de humor lo convirtió durante décadas en una propuesta ideal para disfrutar en familia.
La nueva serie del presentador, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger, es parte de la programación 2026-2027 que reveló Televisa Univision, aún sin un título definido, pero en la que promete "sorpresas, nostalgia y reencuentros inolvidables".
Don Francisco, una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión hispana, regresa con una nueva serie de programas de entrevistas a grandes figuras del mundo hispano, en un formato que combina la cercanía de una conversación íntima con la fuerza y la emoción de un gran evento televisivo".
El conductor, de 85 años, inició a transmitir el programa en 1962 en Chile y en Estados Unidos en 1986 desde Miami, a través de Univisión, lugar en el cual retoma su carrera en 2026.
Pese al final de dicha emisión, también trabajó después en la cadena hispana Telemundo y en CNN en Español, donde lideró el espacio de entrevistas 'Reflexiones con Don Francisco'.
Con más de cinco décadas de trayectoria y una conexión única con generaciones de audiencia, Don Francisco vuelve con el sello que siempre lo ha distinguido: calidez, humor, curiosidad y una extraordinaria capacidad para llegar al corazón de las personas, indicó ahora TelevisaUnivisión.
En su programación anunciada, la televisora hispana también anunció cerca de 10 nuevas telenovelas, programas de realidad como 'Apostarías por mí', concursos como '¿Quién es la máscara?' y 'Juego de voces', así como la primera celebración de los Premios Juventud en Marbella, España.