Los Jonas Brothers estrenan Hey Jonas!, el pódcast en el que prometen hablar sin filtros

Los Jonas Brothers han lanzado Hey Jonas!, un pódcast semanal en alianza exclusiva con iHeartMedia. El martes 19 de mayo quedó disponible un episodio introductorio de 13 minutos, mientras que el primer capítulo oficial se estrenó hace apenas unas horas.
La producción puede escucharse en la aplicación gratuita de iHeartRadio, en YouTube y en las principales plataformas de audio del mundo.
La propuesta va más allá de la promoción discográfica habitual. Según iHeartPodcasts, Hey Jonas! busca ofrecer una mirada íntima, desenfrenada y refrescantemente sin filtros a la vida de los tres hermanos dentro y fuera de los escenarios.
El programa promete conversaciones francas sobre familia, giras, momentos personales que los fans rara vez ven y todo lo que ocurre en medio, con la participación de personas cercanas al trío, entre familiares, amigos íntimos y confidentes de toda la vida.
Uno de los elementos que distingue a este proyecto de otros podcasts de celebridades es la forma en que involucra a la audiencia.
En un guiño a las antiguas líneas de atención a fanáticos, los oyentes podrán marcar el número 1-844-HEY-JONAS para dejar mensajes con preguntas, que los hermanos podrán responder directamente en el programa.
Las consultas pueden abarcar desde dilemas personales hasta temas de actualidad.
El pódcast fue desarrollado bajo el sello propio de los hermanos, Powered by Jonas, en asociación con iHeartPodcasts. La serie es producida ejecutivamente por Amy Sugarman y Danielle Romo para iHeartPodcasts, y representa el primer título dentro de una nueva línea de contenidos que la plataforma prepara con artistas de primer nivel.
El lanzamiento llega en un momento de considerable actividad para el grupo. En agosto de 2025 publicaron Greetings from Your Hometown, su séptimo álbum de estudio a través de Republic Records.
Poco después arrancaron el Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour, su decimotercera gira de conciertos, con la que celebran el 20 aniversario de la banda.
La gira, que inició el 10 de agosto de 2025 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, tiene prevista su conclusión el 8 de agosto de 2026.
El pódcast no es, entonces, una pausa en su carrera, sino una extensión de ella hacia un territorio donde las reglas las ponen ellos.