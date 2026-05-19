Ashley St. Clair relata cómo cambió su relación con Elon Musk tras quedar embarazada

Ashley St. Clair, de 27 años, ha descrito públicamente el momento en que su relación con Elon Musk comenzó a deteriorarse.
Lo hizo a través de un vídeo en formato get ready with me publicado en TikTok, en el que narró que el cambio de actitud del magnate coincidió con el anuncio de su embarazo.
Según St. Clair, la relación previa había sido de cercanía emocional y fue durante un viaje a Saint Barts donde ambos hablaron de la posibilidad de tener un hijo juntos.
Hasta ese momento, describió a Musk como alguien con un trato cercano y con sentido del humor en la intimidad. Sin embargo, una vez confirmado el embarazo, la dinámica entre ambos varió de forma notable. "Hay cosas que no cuadran o que son distintas a lo que me había dicho antes", señaló en el vídeo.
St. Clair también aludió a su situación personal antes de conocer al fundador de Tesla y SpaceX.
Ya era madre de un hijo de una relación anterior y reconoció que la propuesta de Musk —quien le habría dicho que su único recurso limitado era el tiempo— le resultó atractiva ante su deseo de ampliar la familia sin las presiones económicas que vivía como madre soltera.
El hijo que ambos comparten, llamado Romulus, nació en septiembre de 2024, aunque St. Clair no lo confirmó públicamente hasta febrero de 2025.
La relación entre ambos progenitores se deterioró de manera definitiva en enero de 2026, cuando Musk amenazó con reclamar la custodia total del menor tras una publicación de St. Clair en la que pedía disculpas a la comunidad trans por declaraciones realizadas en el pasado y manifestaba su intención de aprender y reparar el daño causado. Musk interpretó esas palabras como una alusión a una posible transición del niño, algo que St. Clair negó con posterioridad.