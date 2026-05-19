Ashley St. Clair relata cómo cambió su relación con Elon Musk tras quedar embarazada

La relación entre ambos progenitores se deterioró de manera definitiva en enero de 2026, cuando Musk amenazó con reclamar la custodia total del menor tras una publicación de St. Clair en la que pedía disculpas a la comunidad trans por declaraciones realizadas en el pasado y manifestaba su intención de aprender y reparar el daño causado. Musk interpretó esas palabras como una alusión a una posible transición del niño, algo que St. Clair negó con posterioridad.