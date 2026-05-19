HBO busca nueva Ginny Weasley tras la renuncia de Gracie Cochrane a la serie de Harry Potter

La joven actriz Gracie Cochrane no continuará en la serie de Harry Potter que prepara HBO.
La producción deberá reemplazarla para la segunda temporada, centrada en "La cámara secreta", después de que la intérprete decidiera abandonar el proyecto por "circunstancias imprevistas", según comunicó su familia.
Cochrane sí aparecerá en la primera entrega, "La piedra filosofal", prevista para su estreno en Navidad de este año, donde el personaje de Ginny Weasley tiene una presencia menor.
Sin embargo, la hermana pequeña de Ron adquiere un papel central en el segundo libro de J.K. Rowling, lo que convierte este relevo en una decisión de mayor peso narrativo de cara a la continuación.
Tanto la familia de la actriz como HBO expresaron su apoyo mutuo ante la decisión.
La cadena agradeció el trabajo realizado durante la primera temporada y subrayó que desea lo mejor para Cochrane en su carrera.
En paralelo, la showrunner Francesca Gardiner confirmó que la producción de la segunda temporada arrancará "este otoño" y anunció la incorporación de Jon Brown como co-showrunner, con quien ya había colaborado en Succession y en la escritura de La piedra filosofal.
El reparto principal de la serie incluye a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. John Lithgow, Nick Frost y Paapa Essiedu darán vida a Dumbledore, Hagrid y Snape, respectivamente.