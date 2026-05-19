Hello Kitty tendrá su primera gran película en Hollywood: esto es lo que se sabe

En aquel momento, Tsuji expresó su entusiasmo con palabras que siguen vigentes: "Estoy muy complacido de que Hello Kitty y otros populares personajes de Sanrio vayan a hacer su debut en Hollywood. Hello Kitty ha sido durante mucho tiempo un símbolo de amistad y esperamos que esta película sirva para ampliar ese círculo de amistad en todo el mundo", declaró en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.