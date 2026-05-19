Hello Kitty tendrá su primera gran película en Hollywood: esto es lo que se sabe

Hello Kitty, la icónica gatita blanca de Sanrio tendrá su debut cinematográfico con una película animada que David Derrick Jr. y John Aoshima dirigirán para New Line Cinema y Warner Bros. Pictures Animation, con estreno previsto en salas para el 28 de julio de 2028.
La confirmación llegó a través del portal estadounidense Variety, poniendo fin a años de especulación sobre cuándo y cómo se concretaría uno de los proyectos más esperados de la animación familiar.
El borrador actual del guion lo firma Jeff Chan, y el texto anterior pasó por manos de Dana Fox, Katie Dippold, Adam Sztykiel, Jenny Jaffe, Lindsey Beer y Tamara Becher-Wilkinson, a partir de un tratamiento original de Robert Ben Garant y Thomas Lennon. La lista refleja la envergadura del proyecto y las múltiples capas creativas que se han sedimentado desde que arrancó el desarrollo.
Porque este camino ha sido largo. El productor Beau Flynn habría pasado casi una década negociando con el fundador de Sanrio, Shintaro Tsuji, para conseguir los derechos cinematográficos del personaje.
Fue hasta 2019 cuando Sanrio autorizó oficialmente la producción. Esa fecha marcó también la primera vez en la historia que la compañía japonesa cedía a un gran estudio norteamericano los derechos para una adaptación en inglés de su franquicia insignia.
En aquel momento, Tsuji expresó su entusiasmo con palabras que siguen vigentes: "Estoy muy complacido de que Hello Kitty y otros populares personajes de Sanrio vayan a hacer su debut en Hollywood. Hello Kitty ha sido durante mucho tiempo un símbolo de amistad y esperamos que esta película sirva para ampliar ese círculo de amistad en todo el mundo", declaró en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.
En cuanto a la historia, los detalles siguen guardados bajo llave. La película seguirá a Hello Kitty y sus amigos en una aventura diseñada para todo tipo de públicos, y será distribuida globalmente por Warner Bros.
Lo que sí está claro es el peso del personaje que aterrizará en Hollywood.
Hello Kitty fue creada en 1974 por Yuko Shimizu para la empresa japonesa Sanrio. El personaje es una gata blanca antropomorfizada de origen británico llamada Kitty White, reconocida por su característico moño rojo.
Desde su lanzamiento, la franquicia se expandió a unas 50.000 variedades de productos que se venden anualmente en más de 130 países y regiones.
Aunque en los últimos años figuras como Cinnamoroll, Kuromi o My Melody han conquistado a las nuevas generaciones, Hello Kitty sigue siendo el personaje más famoso de Sanrio a nivel global. Su falta de boca, lejos de ser una limitación, fue un acierto deliberado de diseño para que cada persona que la mire pueda proyectar en ella sus propias emociones, lo que la ha convertido en un ícono genuinamente universal.
Vale recordar que Hello Kitty no es del todo ajena al cine. La gatita ya protagonizó tres películas exclusivamente para el mercado japonés: Hello Kitty: Cinderella (1989), "Hello Kitty no Oyayubi Hime" (1990) y "Hello Kitty no Maho no Mori no Ohime-sama" (1991).