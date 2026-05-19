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El naked dress se toma Cannes 2026 pese a la polémica prohibición de desnudos

Pese a la actualización del código de vestimenta de Cannes que vetó la desnudez explícita, la edición de 2026 confirma que el naked dress no tiene intención de desaparecer

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 11:20
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El Festival de Cine de Cannes 2026 vuelve a convertir su alfombra roja en escenario de debate estético.

 Foto: EFE
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A pesar de que el año pasado la organización actualizó su código de vestimenta para prohibir la desnudez explícita, las celebrities han encontrado en los vestidos transparentes, los escotes pronunciados y los cortes atrevidos una vía para mantenerse en los límites —o rozarlos— sin infringir la norma.

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La propia oficina de prensa del festival aclaró en su momento que las nuevas directrices no pretendían "regular" los atuendos de la alfombra roja, sino "prohibir la desnudez total", lo que ha dejado un amplio margen de interpretación que las asistentes no han tardado en aprovechar.

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Desde encajes que no ocultan demasiado hasta siluetas con transparencias estratégicas, la edición de este año sigue consolidando el llamado naked dress como tendencia dominante en uno de los eventos de moda más seguidos del mundo. La cita se extiende hasta el 23 de mayo, por lo que aún quedan jornadas —y looks— por ver.

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Jordana Brewster.

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Natasha Poly.

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Léa Elui.

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Taylor Hill.

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Daisy Edgar-Jones.

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Emma Mackey.

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Camélia Jordana.

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Charlotte Cardin.

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