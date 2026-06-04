Nuevo convenio apuesta por más producción y seguridad alimentaria

Tegucigalpa, Honduras.- Productores de las aldeas del Distrito Central recibirán asistencia técnica, apoyo para la comercialización de sus cosechas y acceso a nuevas tecnologías agropecuarias mediante un convenio de cooperación suscrito entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central, (AMDC) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). "Hemos firmado un convenio de cooperación para impulsar la producción agrícola, apoyar a nuestros productores y fortalecer el desarrollo rural del Distrito Central", aseguró Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central. Zelaya añadió que, en tiempos de sequía, las aldeas desempeñan un papel fundamental porque producen alimentos que llegan a la mesa de miles de familias y contribuyen a la protección de los recursos naturales que sostienen la vida de la ciudad. "Fortalecer el campo es fortalecer la seguridad alimentaria de Tegucigalpa", concluyó el edil capitalino.

Por su parte, Moisés Abraham Molina, titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), destacó que esta cooperación busca integrar esfuerzos institucionales para mejorar la calidad de vida de las familias productoras y fortalecer la seguridad alimentaria del municipio. "La alianza permitirá desarrollar acciones conjuntas enfocadas en la asistencia técnica, la innovación y la transferencia de tecnologías agropecuarias, promoviendo una agricultura más productiva, resiliente y sostenible en las comunidades rurales del Distrito Central", afirmó Molina.

El funcionario explicó que el acuerdo también contempla la creación de canales de comercialización que permitirán conectar directamente a los productores con los mercados urbanos, reduciendo la intermediación y generando mejores oportunidades de venta para los agricultores locales. El convenio tendrá una vigencia de un año y promoverá la participación activa de mujeres y jóvenes rurales en proyectos productivos, impulsando la generación de empleo, el emprendimiento y el fortalecimiento de la economía local.

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