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Nuevo convenio apuesta por más producción y seguridad alimentaria

El convenio de cooperación interinstitucional contempla asistencia técnica, transferencia de tecnología, apoyo a la comercialización y proyectos productivos

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 14:52
Nuevo convenio apuesta por más producción y seguridad alimentaria

AMDC Y SAG firman acuerdo para impulsar sector agrícola

Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Productores de las aldeas del Distrito Central recibirán asistencia técnica, apoyo para la comercialización de sus cosechas y acceso a nuevas tecnologías agropecuarias mediante un convenio de cooperación suscrito entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central, (AMDC) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

"Hemos firmado un convenio de cooperación para impulsar la producción agrícola, apoyar a nuestros productores y fortalecer el desarrollo rural del Distrito Central", aseguró Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central.

Zelaya añadió que, en tiempos de sequía, las aldeas desempeñan un papel fundamental porque producen alimentos que llegan a la mesa de miles de familias y contribuyen a la protección de los recursos naturales que sostienen la vida de la ciudad.

"Fortalecer el campo es fortalecer la seguridad alimentaria de Tegucigalpa", concluyó el edil capitalino.

¿Qué medidas plantea Honduras para enfrentar la sequía en la agricultura?

Por su parte, Moisés Abraham Molina, titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), destacó que esta cooperación busca integrar esfuerzos institucionales para mejorar la calidad de vida de las familias productoras y fortalecer la seguridad alimentaria del municipio.

"La alianza permitirá desarrollar acciones conjuntas enfocadas en la asistencia técnica, la innovación y la transferencia de tecnologías agropecuarias, promoviendo una agricultura más productiva, resiliente y sostenible en las comunidades rurales del Distrito Central", afirmó Molina.

Buscan reducir intermediarios con proyecto agrícola en aldeas del Distrito Central

El funcionario explicó que el acuerdo también contempla la creación de canales de comercialización que permitirán conectar directamente a los productores con los mercados urbanos, reduciendo la intermediación y generando mejores oportunidades de venta para los agricultores locales.

El convenio tendrá una vigencia de un año y promoverá la participación activa de mujeres y jóvenes rurales en proyectos productivos, impulsando la generación de empleo, el emprendimiento y el fortalecimiento de la economía local.

Gobierno de Honduras refuerza medidas ante sequía

Gobierno de Honduras refuerza medidas ante sequía

 (Cortesía/EL HERALDO)

Honduras refuerza las medidas ante la sequia

El pasado 29 de marzo el Gobierno anunció una estrategia nacional orientada a enfrentar los efectos de la sequía y del fenómeno de El Niño, con medidas enfocadas en proteger la producción agrícola, garantizar el acceso al agua y atender a las familias más vulnerables.

Asimismo, la SAG y la AMDC han desarrollado acciones conjuntas en zonas rurales del Distrito Central. Entre ellas figura la activación, el pasado 20 de mayo, de un sistema integral de agua en Curarén y otras comunidades rurales para reducir el impacto de la sequía en los cultivos.

La sequía asociada al fenómeno de El Niño continúa afectando la actividad agrícola en distintas regiones del país, provocando pérdidas en cultivos y reducciones en la producción, según han advertido autoridades y productores del sector.

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Redacción web
Elena Martínez

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