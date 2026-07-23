Horóscopo de hoy: tensión laboral y momentos de decisión

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Seguramente te estás complicado las cosas, según tu costumbre, en proyectos profesionales o laborales; si tienes medianamente claro lo que quieres, no le des más vueltas y ve directo por ello. Ganarás tiempo y evitarás dolores de cabeza.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Los problemas en el trabajo aparecerán a las primeras de cambio, de forma que tu jornada se alargue al máximo; en cualquier caso, procura no delegar, porque hay personas de las que no te puedes fiar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vas a estar muy ajetreado hoy y tus amigos y conocidos reclamarán tu atención. En el trabajo, aunque las cosas siguen bien, recibirás muchos encargos de tareas que te sobrepasan. Ten paciencia y mantén la calma.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). No estás pasando por los mejores momentos en tus relaciones laborales, pues tu estabilidad parece amenazada por factores que te son completamente ajenos. No desconfíes de lo que pueda pasar porque los cambios que podrían llegar quizá sean muy positivos.
LEO (23 julio - 22 agosto). En el trabajo podrías tener un problema de competencias que debes solucionar con la ayuda de un compañero. Necesitarás ceder en algunas cosas si quieres mantener un ambiente apacible en estos días de confraternización.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puedes iniciar ahora una etapa un tanto complicada a nivel familiar. Tu pareja u otra persona de confianza te indicarán la mejor forma para afrontar los problemas, así que no lo pagues con ella y escucha sus consejos.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El trabajo se va a ver interrumpido por una serie de llamadas, visitas o imprevistos que te impedirán la concentración. Estarás más pendiente de un problema familiar que requiere solución inmediata que de la tarea que te han encomendado hacer.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Brillarás profesionalmente y acudirán a ti para pedirte consejo en facetas que dominas perfectamente. Te sentirás muy reforzado anímicamente y transmitirás seguridad y confianza. Deseos de compartir sensaciones y sentimientos.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Puede ser un momento ideal para estrenar nueva imagen. Haz algún cambio de vestuario y en tu aspecto físico y tu autoestima subirá como la espuma, más que nada por los halagos. Se acercan sorpresas muy agradables en tu vida.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las luchas diarias pueden dar a los Capricornio la sensación de que se quedan sin fuerzas donde antes sobraban, pero posiblemente se trate más bien de un bajón emocional ante la dificultad para tomar decisiones que pueden llegar a ser dolorosas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Ante las dificultades en el terreno laboral, los nativos con más posibilidades de reciclaje tenderán a organizar sus capacidades y recursos para buscarse una actividad más satisfactoria; pueden sentar unas bases sólidas para proyectos a medio plazo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En general, sueles escuchar a las personas, aunque hoy será un día en que te pondrán a prueba sobradamente. Posiblemente algunos asuntos que te cuenten no te gusten, por lo que tendrás que cortar por lo sano con algún tipo de gente.