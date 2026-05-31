Activan medidas para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño en la producción nacional

Tegucigalpa, Honduras. -Con el objetivo de proteger la producción agropecuaria y garantizar el abastecimiento de alimentos , el gobierno de la República activó una serie de medidas de prevención y respuesta ante los efectos del fenómeno El Niño.
El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, informó que ante la amenaza de la falta de lluvias y el retraso en el inicio de la temporada de invierno, la SAG en coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), han unido esfuerzos para entregar a los productores del campo información oportuna y precisa sobre las condiciones climáticas.
“Conforme al pronóstico de clima, podemos indicar a los productores del país dónde sembrar, dónde no sembrar, cuándo sembrar y qué sembrar. Es quizás la mejor información que podemos tener”, manifestó el ministro de la SAG.
“Con los recursos del Estado y con la ayuda internacional se va a disponer de lo necesario para que el abastecimiento de maíz y frijol. No va a faltar granos básicos, vamos a tener lo suficiente”, destacó el funcionario.
Una segunda línea de acción consiste en redirigir los incentivos a la producción agrícola hacia las zonas con mejores condiciones de lluvia, dejando fuera las áreas donde el clima se pronostica como adverso. Con ello, el gobierno busca maximizar el rendimiento de los recursos disponibles y reducir al mínimo las pérdidas en el campo.
Asimismo, la SAG trabaja en la identificación de bancos de alimentos para el sector ganadero. Sin embargo, señaló que “los productores de ganado deben ser capacitados para adaptarse a la nueva realidad climática:
El funcionario advirtió cobre la importancia de prepararse con anticipación ante un escenario en el que los patrones de precipitación han cambiado de manera significativa desde hace varios años.
La medida más urgente que ha sido anunciada por las autoridades gubernamentales es la intervención humanitaria en los 75 municipios identificados como los más afectados por la sequía.
Es por eso que el Presidente de la República instruyó a la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), iniciar la preparación de sacos humanitarios con alimentos suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias ubicadas en las zonas afectadas.
La estrategia gubernamental combina prevención, producción inteligente y asistencia social, con el objetivo de que ninguna familia hondureña se quede sin acceso a alimentos durante el período de mayor impacto del fenómeno El Niño.