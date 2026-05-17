SAG intensifica monitoreo climático y prepara millonario apoyo para productores agrícolas

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la evolución del fenómeno de El Niño y los posibles efectos en el clima, las autoridades agrícolas del país mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y refuerzan la asistencia técnica a productores, especialmente en vísperas del ciclo de siembra de primera. Aunque hasta el momento no se reportan pérdidas agrícolas ni afectaciones por déficit hídrico, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) confirmó que ha incrementado las preventivas para reducir riesgos en el campo y orientar a los agricultores sobre las mejores condiciones para sembrar.

​​El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, explicó que los análisis técnicos actuales no reflejan impactos negativos en la producción nacional, debido a que en muchas regiones del país la etapa de siembra aún se encuentra en preparación. “Hasta la fecha, los análisis técnicos no evidencian impactos en la producción agrícola ni pérdidas por déficit hídrico, en un contexto donde el ciclo de siembra de primera aún se encuentra en fase de preparación en gran parte del país”, indicó el funcionario. Como medida preventiva, la institución intensificó la orientación a productores sobre dónde, qué y cuándo cultivar, tomando como base los pronósticos oficiales emitidos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), con el objetivo de disminuir riesgos y mejorar la planificación agrícola.