SAG intensifica monitoreo climático y prepara millonario apoyo para productores agrícolas

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la evolución del fenómeno de El Niño y los posibles efectos en el clima, las autoridades agrícolas del país mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y refuerzan la asistencia técnica a productores, especialmente en vísperas del ciclo de siembra de primera.
Aunque hasta el momento no se reportan pérdidas agrícolas ni afectaciones por déficit hídrico, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) confirmó que ha incrementado las preventivas para reducir riesgos en el campo y orientar a los agricultores sobre las mejores condiciones para sembrar.
El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, explicó que los análisis técnicos actuales no reflejan impactos negativos en la producción nacional, debido a que en muchas regiones del país la etapa de siembra aún se encuentra en preparación.
“Hasta la fecha, los análisis técnicos no evidencian impactos en la producción agrícola ni pérdidas por déficit hídrico, en un contexto donde el ciclo de siembra de primera aún se encuentra en fase de preparación en gran parte del país”, indicó el funcionario.
Como medida preventiva, la institución intensificó la orientación a productores sobre dónde, qué y cuándo cultivar, tomando como base los pronósticos oficiales emitidos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), con el objetivo de disminuir riesgos y mejorar la planificación agrícola.
Además, las autoridades anunciaron la puesta en marcha del Programa de Incentivo a la Producción Agrícola, que contará con una inversión de 1,500 millones de lempiras destinados al apoyo de productores de granos básicos en zonas priorizadas según las condiciones agroclimáticas.
La iniciativa busca dirigir las siembras hacia regiones con mejores perspectivas de lluvia, optimizando el uso de recursos y contribuyendo a garantizar el abastecimiento nacional de alimentos.
En paralelo, la SAG mantiene coordinación con distintos actores del sector agroalimentario para evitar especulaciones relacionadas con un posible desabastecimiento de maíz y frijol. La institución aseguró que actualmente el suministro de ambos granos se mantiene estable y que, cuando es necesario, se complementa con importaciones para regular el mercado interno.
Respecto al frijol, las autoridades informaron que avanzan en la reorganización de la producción y en el fortalecimiento del abastecimiento de semillas, con el propósito de asegurar la disponibilidad del grano en el mercado nacional.
La SAG reiteró que el monitoreo climático continuará de manera permanente en todo el territorio hondureño como parte de las acciones preventivas para anticipar posibles variaciones climáticas y fortalecer la resiliencia del sector agrícola.