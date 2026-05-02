Gobierno activa medidas para enfrentar reducción de lluvias y proteger la producción agrícola

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de la República activó una serie de acciones orientadas a proteger la producción nacional y contribuir a la seguridad alimentaria.
“Las medidas se toman ante los pronósticos de reducción de lluvias y su impacto en el sector agrícola”, dijo el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina.
El funcionario explicó que, como parte de la respuesta inmediata y en coordinación con la Secretaría en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), la SAG inició la socialización de recomendaciones técnicas de siembra en los departamentos de Choluteca, Olancho, El Paraíso y La Paz, priorizando el cultivo de frijol por su ciclo corto y alta demanda en el país.
Molina aclaró que “no existe la categoría de ‘Niño Godzilla’ u otros términos similares, y que los análisis climáticos actuales apuntan a un “comportamiento moderado” del fenómeno de El Niño.
Las autoridades de la SAG estiman que para este año 2026, se proyecta una producción de 3.8 millones de quintales de frijol frente a una demanda estimada de 3.6 millones, lo que permitiría asegurar el abastecimiento interno de este grano básico.
Además de eso, el titular de la SAG dio a conocer que en apoyo a los productores, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) establecerá un precio de garantía de 2,000 lempiras por quintal de frijol, eso con el objetivo de “brindar estabilidad al mercado y condiciones justas de comercialización”.
De forma paralela, el Gobierno impulsa un plan de rehabilitación de sistemas de riego en Yoro, Comayagua y El Paraíso, así como en otras zonas productivas, eso para optimizar el uso del agua y fortalecer la sostenibilidad de los cultivos ante condiciones climáticas adversas.
Asimismo, se implementarán intervenciones de carácter preventivo dirigidas a las familias productoras que resulten afectadas, con el propósito de mitigar el impacto de la reducción de lluvias y evitar pérdidas significativas en sus cosechas.
Como parte de las medidas estructurales, se analiza en el Congreso Nacional la implementación de un seguro agrícola a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), mediante el cual el Estado asumiría el 80 por ciento del costo, facilitando el acceso a mecanismos de protección frente a riesgos climáticos.
Además, el Programa de Incentivos a la Producción, anteriormente denominado “bonos”, será entregado de manera focalizada a productores en zonas con mayor afectación climática, con el objetivo de fortalecer sus capacidades productivas y dinamizar la economía rural.
Juan Valladares, productor de granos básicos en el departamento de Olancho, expresó: “estamos optimistas, porque el agro es nuestro patrimonio y debemos seguir desarrollándolo; tenemos el potencial para ser autosuficientes en la producción de frijol”.
Es por eso que las autoridades gubernamentales reafirman su compromiso de responder de manera oportuna ante la reducción de lluvias, mediante acciones concretas orientadas a sostener la producción agrícola y proteger a las familias del campo hondureño.