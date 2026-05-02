Gobierno activa medidas para enfrentar reducción de lluvias y proteger la producción agrícola

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de la República activó una serie de acciones orientadas a proteger la producción nacional y contribuir a la seguridad alimentaria. “Las medidas se toman ante los pronósticos de reducción de lluvias y su impacto en el sector agrícola”, dijo el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina.

El funcionario explicó que, como parte de la respuesta inmediata y en coordinación con la Secretaría en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), la SAG inició la socialización de recomendaciones técnicas de siembra en los departamentos de Choluteca, Olancho, El Paraíso y La Paz, priorizando el cultivo de frijol por su ciclo corto y alta demanda en el país. Molina aclaró que “no existe la categoría de ‘Niño Godzilla’ u otros términos similares, y que los análisis climáticos actuales apuntan a un “comportamiento moderado” del fenómeno de El Niño. Las autoridades de la SAG estiman que para este año 2026, se proyecta una producción de 3.8 millones de quintales de frijol frente a una demanda estimada de 3.6 millones, lo que permitiría asegurar el abastecimiento interno de este grano básico. Además de eso, el titular de la SAG dio a conocer que en apoyo a los productores, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) establecerá un precio de garantía de 2,000 lempiras por quintal de frijol, eso con el objetivo de “brindar estabilidad al mercado y condiciones justas de comercialización”.