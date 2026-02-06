La FAO y el gobierno dialogan para fortalecer el sistema nacional contra el hambre

Tegucigalpa, Honduras.-La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Honduras y el gobierno hondureño avanzaron en el diálogo para reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), considerado clave para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y enfrentar el hambre en el país.

La reunión se desarrolló entre la representante de la FAO en Honduras, Fátima Espinal, y la designada presidencial, Diana Herrera, quienes coincidieron en la urgencia de consolidar un enfoque multisectorial que permita coordinar de forma más efectiva las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria.

Durante el encuentro, las autoridades subrayaron la necesidad de articular esfuerzos entre instituciones del Estado, sociedad civil y cooperación internacional para garantizar el derecho a la alimentación, especialmente en los sectores más vulnerables de la población.

Uno de los puntos centrales fue la inclusión productiva de pequeños agricultores, mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables dentro de sistemas agroalimentarios sostenibles, como una estrategia para reducir las brechas en el acceso a alimentos nutritivos y generar oportunidades económicas.

“Existe un interés claro del gobierno en fortalecer el sistema productivo del país como mandato presidencial. La participación activa de estos sectores es fundamental para construir sistemas alimentarios resilientes”, afirmó Fátima Espinal, representante de la FAO en Honduras, tras concluir el diálogo.

El Sinasan funciona como una plataforma estratégica para coordinar políticas, planes y acciones orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en Honduras.

Su estructura contempla al Conasan como máxima instancia de decisión política y a varios órganos técnicos y de participación social encargados de la coordinación, vigilancia y asesoría técnica.

Además, el sistema incorpora el Sistema de Información de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que permite recopilar y analizar datos clave para respaldar la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas públicas en esta materia.