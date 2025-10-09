Más de un millón de hondureños salieron de la crisis alimentaria, según informe internacional

Tegucigalpa, Honduras.-Más de un millón de hondureños salieron de la fase grave de inseguridad alimentaria en los últimos cuatro años, dieron a conocer las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Durante el análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) entre el 2022 y 2025, las autoridades de la SAG y otros organismos internacionales conocieron este jueves que Honduras pasó de tener 2.6 millones de personas enfrentando condiciones vulnerables para acceder a los alimentos, a 1.6 millones en 2025. El informe indica que un total de 1,017,192 hondureños salieron de la fase 3 y fase 4 de la clasificación, que significa crisis y emergencia respectivamente.

Señala que para agosto del 2022 había 2,291,044 hondureños que estaban en la fase de crisis; para el 2025 la cifra se redujo a 1,564,574 personas, es decir que un total de 726,470 entraron a la fase acentuada (fase 2). En el caso de la fase 4, en 2022 había 353,195 en esa situación; sin embargo, a la fecha hay 62,473; lo que refleja una disminución de 290,722 personas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En términos de porcentaje, las cifras globales sugieren que el país pasó de tener al 28% de su población en condiciones graves de seguridad alimentaria a llegar al 16%, es decir, el 12% de hondureños mejoraron en su seguridad alimentaria. El informe indica que la mejora se debe principalmente a pronósticos climáticos favorables que indican condiciones neutrales, con baja probabilidad de eventos extremos como inundaciones intensas o sequías. No obstante, recomienda que para seguir reduciendo el número de compatriotas en situaciones de vulnerabilidad es necesario fortalecer los sistemas de información de alerta temprana sobre seguridad alimentaria y nutricional.

Asimismo, brindar apoyo a los departamentos afectados por fenómenos naturales, contribuyendo a su recuperación, identificando las necesidades inmediatas e implementando soluciones a corto y mediano plazo. Expertos que conocieron las cifras manifestaron que para que Honduras logre reducir las cifras aún más, el próximo gobierno debe enfocarse en la seguridad alimentaria junto con desarrollo económico del país, es decir, la reducción de la pobreza.

Acciones

En conferencia de prensa, la titular de la SAG, Laura Suazo, manifestó que la reducción se debe a los distintos programas que se desarrollan para beneficiar a los pequeños productores, especialmente de zonas donde la inseguridad alimentaria es más acentuada. "Este avance es producto de políticas públicas enfocadas en fortalecer la producción nacional, mejorar la respuesta ante emergencias y garantizar el acceso a alimentos para las familias más vulnerables", dijo. Las autoridades resaltaron que uno de los pilares de este progreso es el programa de alimentación escolar, que cada año beneficia a cerca de 1.2 millones de hondureños.