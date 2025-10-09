La Sesal confirma más de 2,600 casos positivos de Covid acumulados durante el 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) resaltaron la reducción de casos de covid-19 en el país durante las últimas semanas. De acuerdo a los datos oficiales, Honduras registra un total 2,634 casos positivos acumulados en lo que va del 2025; de los cuales el 65% son mujeres, lo que evidencia que el virus está afectando más a las féminas. La Unidad de Vigilancia de la Salud, señala que en las últimas dos semanas se observó una disminución significativa de casos con solo tres positivos en la semana 39 (del 21 al 27 de septiembre).

Mientras que durante la semana epidemiológica 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre), es decir, la Semana Morazánica no se reportó ningún caso, lo que refleja un control epidemiológico favorable, coinciden los expertos. Desde enero a la fecha, la Sesal ha realizado 17,712 pruebas diagnósticas para detectar el virus, lo que indica que hasta el momento se observa una positividad del 14%. Los grupos de edad más afectados son los de 20 hasta los 49 años, ellos representan el 62% de todos los casos a nivel nacional, lo que significa que hay una mayor incidencia en la población económicamente activa. En cuanto a la mortalidad, las autoridades sanitarias informaron que se mantienen los ocho decesos. Los fallecidos son una menor de tres años del Distrito Central; un hombre de 41 años de Comayagua; dos féminas de 51 y 82 años de San Pedro Sula; dos mujeres de 84 y 59 años de edad provenientes de Olancho; una mujer de 68 años de Ocotepeque y otra fémina de 76 años que residía en Yoro.