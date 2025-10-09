Secretaría de Defensa aprueba jugosos bonos a militares de alto rango

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>El anuncio pasó casi desapercibido. Fue publicado, como tantos otros decretos, en el número 36,893 del Diario Oficial La Gaceta.Pero detrás del <b>Acuerdo S.D.N. No. 113-2025</b>, firmado por el subsecretario de Defensa Nacional, Orlando Enrique Garner Ordóñez, se escondía algo más que simples ajustes administrativos: un nuevo sistema de <b>jugosos pagos </b>adicionales para el personal militar adscrito a la <b>Secretaría de Defensa</b>, La medida, que entró en vigor desde hace casi tres meses, ha levantado cejas entre analistas y ciudadanos, quienes cuestionan la aprobación que se dio en la antesala de la celebración de las elecciones generales el 30 de noviembre.El documento establece con lujo de detalle las cifras y las justificaciones legales para estos pagos. Las cifras son contundentes y preocupantes.