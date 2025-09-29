FF AA compran más nitrato de amonio: "El volumen es inusualmente alto"

Entre junio y septiembre, las Fuerzas Armadas de Honduras han adquirido 1,794.8 toneladas métricas del compuesto químico considerado explosivo; justifican que es para obras civiles

En junio, las Fuerzas Armadas ingresaron más de 793.4 toneladas de nitrato de amonio poroso en 36 contenedores. El explosivo venía de Perú.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Dos meses después de importar 793.4 toneladas métricas de nitrato de amonio poroso, las Fuerzas Armadas realizaron una nueva compra, que se espera llegue al Puerto Henecán, en San Lorenzo, Valle, al sur de Honduras, en las próximas horas de este lunes.

Se trata de la compra de 1,001.8 toneladas métricas, lo que significa que solo en 2025 se ha documentado el ingreso de 1,794.8 toneladas métricas de este compuesto químico considerado de alta sensibilidad, clasificado internacionalmente como sustancia precursora de explosivos.

EL HERALDO Plus tuvo acceso al manifiesto de carga de la Marina Mercante que advierte que "el volumen es inusualmente alto si se compara con años anteriores, donde las importaciones eran más limitadas y específicas".

De acuerdo con el documento, la compra se hizo a través de Instituto de Previsión Militar (IPM) para la Armería, argumentando que el uso será en "explosivos para obras civiles".

En el primer lote que llegó en junio, según el documento, las Fuerzas Armadas afirmaron que era para la industria de la construcción, específicamente en proyectos de carreteras y canteras.

Este producto fue transportado hasta las instalaciones militares de Zambrano bajo supervisión de la Armería. Sin embargo, la Marina Mercante también advirtió sobre el "riesgo de desvío o fraccionamiento no autorizado, dada la magnitud del cargamento" y un "posible uso indebido si no se garantiza una cadena de custodia militar clara".

Este es el manifiesto de la Marina Mercante al que EL HERALDO Plus tuvo acceso. Se espera que el nitrato de amonio comprado llegue en las próximas horas.

 (Foto: El Heraldo)

Detalles de la nueva a compra

El nitrato de amonio que las Fuerzas Armadas compraron en junio venía en 36 contenedores dentro de un barco que zarpó desde Perú.

El producto químico, según el manifiesto de la Marina Mercante, fue adquirido a través de la empresa peruana Femesa Explosivos S.A.C, la misma provee las otras 1,001.8 toneladas métricas que se esperan lleguen al Puerto Henecán en las próximas horas.

La carga, al igual que la que llegó en junio de 2025 al país, salió del puerto de Chancay —el primer puerto de China en Latinoamérica— en un barco con la bandera de Antigua y Barbuda, bajo la capitanía de Butus Rolana.

"Este segundo cargamento se suma al de junio, incrementando significativamente la disponibilidad de este químico en el país", menciona parte del manifiesto de la Marina Mercante, en el que también recalcan que se trata de una compra alta.

"La duplicidad de operaciones en el mismo año refleja una política activa de adquisición de nitrato de amonio", detalla el informe, sin embargo, expertos consideraron que un mal uso puede ocasionar explosiones.

Advierten de riesgos

El nitrato de amonio es un compuesto químico de alta sensibilidad, clasificado internacionalmente como sustancia precursora de explosivos.

También sirve de fertilizante, pero que al combinarse con combustible es un explosivo de alto poder, como el ANFO (nitrato de amonio y fuel oil), usado en la minería e infraestructuras.

Su uso principal es en la industria minera y de la construcción para voladuras controladas, sin embargo, el documento de la Marina Mercante advierte que "también tiene historial de uso indebido en actividades ilícitas, lo que genera preocupación en materia de seguridad nacional y control de armas".

El manifiesto advierte, entre otros puntos, que la adquisición de este químico —particularmente en grandes volúmenes— podría poner en riesgo la seguridad nacional, tanto por un manejo inadecuado como por la posibilidad de que sea desviado hacia grupos delictivos.

Además, detalla que "el control está centralizado en las Fuerzas Armadas a través de la Armería, pero el nivel de transparencia pública es limitado".

Según la Marina Mercante, la justificación oficial se centra en la industria de la construcción, aunque la magnitud de la compra despierta dudas razonables sobre posibles usos paralelos o almacenamiento estratégico.

Incluso, afirmaron que la magnitud de la importación coloca a Honduras bajo observación de organismos internacionales de control de explosivos y precursores químicos.

Las Fuerzas Armadas, hasta el momento, no han dado información detallada sobre el uso de amonio adquirido en junio de 2025. En un comunicado solo afirmaron que era para venderlo a la empresa privada.

El gerente de La Armería, coronel en material de guerra, Edwin Osmín Cáceres Estrada, afirmó en junio pasado que la importación de las 793.4 toneladas eran "a solicitud de la empresa nacional (empresa privada). Nosotros no tenemos un tiempo específico para traerlo, es a solicitud o más bien de acuerdo a la necesidad que tenga la industria nacional".

Ante esto, la Marina Mercante recomendó realizar una "auditoría independiente sobre el destino final de los cargamentos", refiriéndose al que las Fuerzas Armadas recibieron en junio y al que espera para este lunes 29 de septiembre.

También sugirió realizar un registro nacional de consumo real del nitrato de amonio por empresas de construcción y minería, realizar un informe público anual de las Fuerzas Armadas para garantizar rendición de cuentas y, por último, instó a busca asesoría en la cooperación internacional (organismos como la ONU, OEA y OMI) sobre el control de precursores explosivos.

