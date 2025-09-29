FF AA compran más nitrato de amonio: "El volumen es inusualmente alto"

Tegucigalpa, Honduras.- Dos meses después de importar 793.4 toneladas métricas de nitrato de amonio poroso, las Fuerzas Armadas realizaron una nueva compra, que se espera llegue al Puerto Henecán, en San Lorenzo, Valle, al sur de Honduras, en las próximas horas de este lunes. Se trata de la compra de 1,001.8 toneladas métricas, lo que significa que solo en 2025 se ha documentado el ingreso de 1,794.8 toneladas métricas de este compuesto químico considerado de alta sensibilidad, clasificado internacionalmente como sustancia precursora de explosivos. EL HERALDO Plus tuvo acceso al manifiesto de carga de la Marina Mercante que advierte que "el volumen es inusualmente alto si se compara con años anteriores, donde las importaciones eran más limitadas y específicas". De acuerdo con el documento, la compra se hizo a través de Instituto de Previsión Militar (IPM) para la Armería, argumentando que el uso será en "explosivos para obras civiles". En el primer lote que llegó en junio, según el documento, las Fuerzas Armadas afirmaron que era para la industria de la construcción, específicamente en proyectos de carreteras y canteras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Este producto fue transportado hasta las instalaciones militares de Zambrano bajo supervisión de la Armería. Sin embargo, la Marina Mercante también advirtió sobre el "riesgo de desvío o fraccionamiento no autorizado, dada la magnitud del cargamento" y un "posible uso indebido si no se garantiza una cadena de custodia militar clara".

Detalles de la nueva a compra

El nitrato de amonio que las Fuerzas Armadas compraron en junio venía en 36 contenedores dentro de un barco que zarpó desde Perú. El producto químico, según el manifiesto de la Marina Mercante, fue adquirido a través de la empresa peruana Femesa Explosivos S.A.C, la misma provee las otras 1,001.8 toneladas métricas que se esperan lleguen al Puerto Henecán en las próximas horas. La carga, al igual que la que llegó en junio de 2025 al país, salió del puerto de Chancay —el primer puerto de China en Latinoamérica— en un barco con la bandera de Antigua y Barbuda, bajo la capitanía de Butus Rolana. "Este segundo cargamento se suma al de junio, incrementando significativamente la disponibilidad de este químico en el país", menciona parte del manifiesto de la Marina Mercante, en el que también recalcan que se trata de una compra alta. "La duplicidad de operaciones en el mismo año refleja una política activa de adquisición de nitrato de amonio", detalla el informe, sin embargo, expertos consideraron que un mal uso puede ocasionar explosiones.

Advierten de riesgos