FF AA compran más nitrato de amonio: "El volumen es inusualmente alto"

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Dos meses después de importar 793.4 toneladas métricas de <b>nitrato de amonio poroso</b>, las Fuerzas Armadas realizaron una nueva compra, que se espera llegue al Puerto Henecán, en San Lorenzo, Valle, al sur de Honduras, en las próximas horas de este lunes.Se trata de la compra de 1,001.8 toneladas métricas, lo que significa que solo en 2025 se ha documentado el ingreso de 1,794.8 toneladas métricas de este compuesto químico <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/experto-alerta-nitrato-amonio-mal-manejado-causar-explosiones-IC26173964" target="_blank">considerado de alta sensibilidad, clasificado internacionalmente como sustancia precursora de explosivos. </a>EL HERALDO Plus tuvo acceso al manifiesto de carga de la Marina Mercante que advierte que "el volumen es inusualmente alto si se compara con años anteriores, donde las importaciones eran más limitadas y específicas".De acuerdo con el documento, la compra se hizo a través de <b>Instituto de Previsión Militar</b> (IPM) para la Armería, argumentando que el uso será en "explosivos para obras civiles".En el primer lote que llegó en junio, según el documento, las Fuerzas Armadas afirmaron que era para la industria de la construcción, específicamente en proyectos de carreteras y canteras.Este producto fue transportado hasta las instalaciones militares de Zambrano bajo supervisión de la Armería. Sin embargo, la Marina Mercante también advirtió sobre el "riesgo de desvío o fraccionamiento no autorizado, dada la magnitud del cargamento" y un "posible uso indebido si no se garantiza una cadena de custodia militar clara".