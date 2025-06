Las FF AA aseguran que el nitrato de amonio es para venderlo a la empresa privada

Cáceres Estrada agregó que la importación "es a solicitud de la empresa nacional (empresa privada). Nosotros no tenemos un tiempo específico para traerlo, es a solicitud o más bien de acuerdo a la necesidad que tenga la industria nacional".

Sobre la posibilidad de que en la carga, la entidad armada también hay importado armas y otros pertrechos de uso militar, las Fuerzas Armadas también negó ese extremo, aseverando que sólo se trató del químico antes especificado.

"No, negativo. Las armas tienen otro procedimiento, que también se hace correctamente. No viene nada que no sea lo que se declaró en Aduanas", recalcó Cáceres, al consultarle si en los 36 contenedores también venían armas de fuego.