Aunque Octavio Pineda negó gestiones con diputados, el FHIS canalizó L363 millones en proyectos legislativos

Tegucigalpa, Honduras.- Octavio Pineda, exsecretario de Infraestructura y Transporte (SIT), aseguró que durante su gestión al frente del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), entre 2022 y 2023, y posteriormente en la SIT, de 2024 a 2026, no se ejecutaron fondos en coordinación con diputados del Congreso Nacional.

“Durante mi gestión en el FHIS (2022-2023) y en la SIT (2024-2026), no ejecutamos fondos con los diputados del Congreso Nacional”, aseveró en una publicación en X.

Sin embargo, en engañosa: registros documentados por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, a partir de datos oficiales proporcionados por el Congreso Nacional, muestran que, al menos en el caso del FHIS, sí hubo gestiones de congresistas hacia proyectos y desembolsos durante 2023 y 2024. Pineda dirigió esta institución hasta el 1 de enero de 2024.

En ese periodo, el FHIS canalizó aproximadamente 363 millones de lempiras para proyectos de ayuda social gestionados por diputados, según los registros públicos.

Por otro lado, en el caso de la SIT no figuran gestiones similares ni desembolsos asociados a solicitudes de legisladores, de acuerdo con los datos disponibles.

EH Verifica solicitó comentarios a Pineda sobre su afirmación, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.