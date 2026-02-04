¿En qué zonas de Honduras no habrá energía eléctrica este jueves 5 de febrero?

Tegucigalpa, Honduras.- Para este jueves 5 de febrero, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de energía eléctrica en al menos cinco departamentos del país.

Las fallas en la energía eléctrica se deben a trabajos de mantenimiento que se estarán realizando desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

La ENEE recomendó tomar las medidas necesarias a los habitantes de las zonas afectadas ante la falta de este suministro eléctrico. A continuación, el listado de los sectores sin luz este día: