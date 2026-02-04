¿En qué zonas de Honduras no habrá energía eléctrica este jueves 5 de febrero?

Tegucigalpa, Honduras.- Para este jueves 5 de febrero, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de energía eléctrica en al menos cinco departamentos del país.
Las fallas en la energía eléctrica se deben a trabajos de mantenimiento que se estarán realizando desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.
La ENEE recomendó tomar las medidas necesarias a los habitantes de las zonas afectadas ante la falta de este suministro eléctrico. A continuación, el listado de los sectores sin luz este día:
En Olancho de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde
Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro (de Catacamas), Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y las zonas aledañas.
En Francisco Morazán de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde
Col. 19 de Septiembre, col. Orocuina, col. Altos de los Laureles, Villa los Laureles, bo. El Edén, col. Venezuela sector A, B y C, col. Norte Fresco, col. Santa Eduviges, bo. el Retiro, col. San Francisco, bo. Kennedy, col. la Fátima, bo. La Soledad, col. 21 de Febrero y las zonas aledañas.
En San Pedro Sula, Cortés, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde
Col. Santa Mónica, col. las Mercedes, col. los Pinos, Altos de Sula, col. Veracruz, Zip Victoria, col. Río Blanco, supermercado Colonial #2, ferretería Monterroso bulevar del Norte, Boquitas Fiesta, Boquitas Tropical, col. Prieto, aldea el Zapotal, Villas Pedregal, aldea el Retiro, Invema, Escuela Happy Days, Delicias del Norte. Zelaya, col. los Castaños, Covimal, Villas del Campo, Disagro, Escuela Bilingüe Villas del Campo, Aldesa, res. Villa San Ángel, iglesia Ebenezer, res. La Hacienda, res. Campisa II, III, IV, V etapa, complejo deportivo Rancho Tara, Alimentos de Cortés, Mega Larach, residencial Los Molinos, centro comercial los Castaños, residencial Rancho Tara, centro operaciones Grupo Macdel.
En Santa Bárbara de 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde
La Ceibita, Pueblo Nuevo, la Canoa, los Vaditos, el Paraíso, Quebrada Cacaulapa.
En El Progreso, Yoro, 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde
Aldea las Delicias, aldea Toyos, aldea la 34, aldea el Naranjo, aldea el Aguacate, aldea el Portillo Delicias, Pajuiles Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalias, aldea Planes, aldea Guaymón, aldea Gonzales Maldonado, centro turístico Tío Dolmo #2, aldea Pooler, restaurante Valle Encantado, aldea la Colorada, restaurante Tío Dolmo, Palcasa, aldea el Castaño, aldea Guaymitas, aldea las Delicias del Jute, aldea la 40, aldea la 28, aldea la 29, aldea Miller, aldea San José del Cayo, aldea el Coco, viveros de Hondupalma, aldea la 36, aldea San Antonio, oficinas de Hondupalma, col. el Cristal, col. Lempira, aldea la 37, aldea Bellavista, aldea la 35, aldea ciudad Guaymas, Santa Inés, aldea la 39, aldea los Catrachos, aldea Batán, aldea Cebú, aldea Estéreo de Indio, aldea la Compuerta, aldea Pajuiles, aldea el Guay, aldea Urraco Pueblo, Camo Cobahsa, aldea Mocúla, aldea Birichichi, aldea Esfuerzos de Jesús, campo Paloma, aldea Pavón I y II, aldea Veracruz, aldea las Chumbas, aldea la Fragua, aldea Mezapa, aldea los Laureles, aldea las Tomasas, aldea Toloa, aldea Treintidos y Medio, sector sur de Villa Franca, aldea Veracruz.