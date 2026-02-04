  1. Inicio
INE reporta 38.3% de pobreza extrema, pese a que Iroshka Elvir afirma 37%

Inexacto

La información que se aproxima a la exactitud.

La diputada Iroshka Elvir reportó una cifra menor a la oficial. La diferencia de 1.3 puntos representa a decenas de miles de personas fuera del dato real

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 19:39
Iroshka Elvir, actual diputada del Partido Liberal

 Foto: Archivo/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Iroshka Elvir, diputada del Partido Liberal, aseguró que el “37% de los hondureños tienen condición de pobreza extrema" (desde el segundo 47).

La afirmación es inexacta, porque la diputada citó un porcentaje menor al reportado por el INE en su medición más reciente, es decir, la de 2025.

La afirmación de la diputada es inexacta, ya que citó un porcentaje de pobreza extrema inferior al reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su medición más reciente, correspondiente a 2025.

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2025, el INE ubica la pobreza extrema en 38.3%. Sin embargo, la diputada liberal mencionó una cifra 1.3 puntos porcentuales menor, lo que representa una diferencia significativa que equivale a decenas de miles de personas en situación de pobreza extrema en el país.

EH Verifica consultó a la congresista Elvir sobre su afirmación, pero hasta el cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.

No es el 37%

La pobreza extrema en Honduras se define como la incapacidad de un hogar para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si destinara todos sus ingresos a ello.

Según el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al cierre de la Encuesta de Hogares de 2025, la tasa de pobreza extrema en el país es del 38.3%.

Esto representa una brecha de 1.3 puntos porcentuales con respecto a la cifra mencionada por la diputada Elvir, lo que constituye una diferencia significativa.

El economista Henry Rodríguez explicó que una variación de este tipo representa a miles de personas, cuyas condiciones de vida podrían quedar fuera del análisis si se omite esa diferencia.

Por tanto, al comparar la afirmación de la congresista con el dato oficial proporcionado por el INE, el equipo de EH Verifica concluye que la declaración es inexacta.

José Quezada
José Quezada

Periodista egresado de la UNAH. Se desempeña como redactor digital de El Heraldo desde 2022. Se especializa en la elaboración de noticias de última hora, Fact-checking, semblanzas, temas políticos y educativos.

