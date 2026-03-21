SAG impulsa la economía y seguridad alimentaria de miles de productores en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de cien organizaciones, que representan más de 5,000 productores, son beneficiados a través del Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (Proinorte), ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). El proyecto tiene como objetivo incrementar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria de los pequeños productores mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas, organizativas y de comercialización.

Jaime Peralta coordinador de Proinorte, detalló que “se han aprobado planes de inversión para potenciar las capacidades de los productores y se han desembolsado más de 100 millones de lempiras”. “La meta del proyecto es alcanzar a unas 15,000 familias, con inversiones que incluyen infraestructura rural, proyectos ambientales en microcuencas, planes microsistémicos y apoyo a emprendimientos para jóvenes por un monto de medio millón de lempiras”, destacó el funcionario. Con el proyecto se busca aumentar la productividad y diversificación de los pequeños productores, mejorar la transformación y comercialización de sus productos.