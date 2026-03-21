SAG impulsa la economía y seguridad alimentaria de miles de productores en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de cien organizaciones, que representan más de 5,000 productores, son beneficiados a través del Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (Proinorte), ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
El proyecto tiene como objetivo incrementar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria de los pequeños productores mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas, organizativas y de comercialización.
Jaime Peralta coordinador de Proinorte, detalló que “se han aprobado planes de inversión para potenciar las capacidades de los productores y se han desembolsado más de 100 millones de lempiras”.
“La meta del proyecto es alcanzar a unas 15,000 familias, con inversiones que incluyen infraestructura rural, proyectos ambientales en microcuencas, planes microsistémicos y apoyo a emprendimientos para jóvenes por un monto de medio millón de lempiras”, destacó el funcionario.
Con el proyecto se busca aumentar la productividad y diversificación de los pequeños productores, mejorar la transformación y comercialización de sus productos.
Además de eso, incorporar a las familias rurales en cadenas de valor locales, nacionales e internacionales, fortaleciendo así su resiliencia frente al cambio climático.
Por iniciativa del Presidente Nasry Asfura, a través de la gestión del titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, se establece que mediante el proyecto, se fortalecerán los sistemas productivos en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Colón, Olancho y Yoro.
Y con un enfoque territorial, se promueven innovaciones en los métodos de producción, infraestructura resiliente y organización comunitaria, elevando la competitividad y participación de los productores en la economía regional.
Los pequeños productores al ser beneficiados con la iniciativa mejoran sus condiciones de vida al mejorar los resultados en la producción de cada uno de los productos.
Las autoridades gubernamentales pretenden expandir la iniciativa a otros departamentos, eso para beneficiar a más personas a nivel nacional.