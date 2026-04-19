Fortalecen vínculos con el sector comercial para abrir mercados a productores nacionales

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de fortalecer vínculos con el sector comercial, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), busca ampliar el acceso de los productores nacionales a mercados formales. El viceministro de Ganadería, Justo René Martínez, detalló que la comercialización “es un eje clave para el desarrollo del agro hondureño”.

“Producir con calidad debe ir acompañado de mercados seguros. Desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, impulsamos acciones que permitan a los productores no solo mejorar su producción, sino también asegurar su colocación en mercados formales”, aseguró Martínez.

Asimismo, explicó que a través del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (Pronagro), se trabaja en el fortalecimiento de las cadenas productivas, promoviendo la organización de los productores y su vinculación con espacios de comercialización a nivel nacional y regional. Con la participación de representantes de las empresas comerciales las autoridades gubernamentales abordaron mecanismos para integrar a pequeños y medianos productores a cadenas de abastecimiento. Lo que se busca es impulsar los rubros como: lácteos, cárnicos, hortalizas y otros productos perecederos que requieren condiciones específicas para su manejo y distribución.