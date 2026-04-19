Fortalecen vínculos con el sector comercial para abrir mercados a productores nacionales

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de fortalecer vínculos con el sector comercial, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), busca ampliar el acceso de los productores nacionales a mercados formales.
El viceministro de Ganadería, Justo René Martínez, detalló que la comercialización “es un eje clave para el desarrollo del agro hondureño”.
“Producir con calidad debe ir acompañado de mercados seguros. Desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, impulsamos acciones que permitan a los productores no solo mejorar su producción, sino también asegurar su colocación en mercados formales”, aseguró Martínez.
Asimismo, explicó que a través del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (Pronagro), se trabaja en el fortalecimiento de las cadenas productivas, promoviendo la organización de los productores y su vinculación con espacios de comercialización a nivel nacional y regional.
Con la participación de representantes de las empresas comerciales las autoridades gubernamentales abordaron mecanismos para integrar a pequeños y medianos productores a cadenas de abastecimiento.
Lo que se busca es impulsar los rubros como: lácteos, cárnicos, hortalizas y otros productos perecederos que requieren condiciones específicas para su manejo y distribución.
Por su parte, Mey Hung, de la empresa Walmart, destacó la labor de la SAG como puente entre los comercializadores y productores.
“Seguimos apostando por la producción local y por ampliar la participación de pequeños y medianos productores dentro de las cadenas de suministro”, indicó Hung.
De acuerdo con datos compartidos por las autoridades, actualmente más de 148 productores agrícolas y 64 pequeñas y medianas empresas forman parte de programas de encadenamiento productivo, reflejando el potencial del agro hondureño cuando se fortalecen los vínculos.
Por su parte, las autoridades de la SAG subrayaron que los acercamientos permiten ampliar la cobertura de mercado y generar mayores oportunidades de ingresos para las familias productoras.