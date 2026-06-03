¿Conflicto por una camisa? Estudiante de la UNAG fue apuñalado por su compañero

El hecho ocurrió en horas de la noche del martes, cuando horas antes del ataque, Darwin García habría sostenido una discusión presuntamente por una camisa en Catacamas, Olancho. Esto ocurrió dentro de las instalaciones universitarias.
Todo ocurrió dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), donde Darwin García fue herido con un arma blanca tipo puñal.
Según se conoció, el conflicto habría surgido por una camisa de los Bucaneros (equipo profesional de fútbol americano de Estados Unidos con sede en Tampa, Florida).
Sin embargo, el problema escaló a insultos en un grupo de WhatsApp, donde uno de ellos habría insultado a la madre del otro, por lo que decidieron citarse para pelear.
“Uno traía como navaja y se dieron unos golpes, y uno lo abrazó (por atrás) al otro y le dio cuatro puñaladas en el pecho”.
De acuerdo con los informes, el joven herido fue identificado como Darwin García, quien cursa el tercer año de su carrera en esta universidad, al igual que su compañero.
Ante la gravedad de la situación, el personal del campus y cuerpos de socorro auxiliaron de inmediato a la víctima.
García fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Según se informó de manera preliminar, la herida no alcanzó ninguno de sus órganos vitales y ya fue dado de alta.
Por su parte, el presunto responsable, conocido como "Chivirica", fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a las instalaciones de detención correspondientes.
El rector de la UNAG, Ph. D. Roy Donald Menjívar, informó que la institución se encuentra en normalidad tras los recientes hechos registrados en el sistema de internado, asegurando que los estudiantes ya retomaron sus actividades académicas.