Jugó con Honduras a nivel menor, militó en el Genoa y ahora este es su insólito presente

La Selección de Honduras ha tenido muchos casos de jugadores que han sido promesas y finalmente se quedan en eso. Este es el caso de un joven que salió de las reservas del Genoa de Italia, tiene tres nacionalidades, jugó para Honduras y ahora su presente es insólito. ¿Quién es?
Se trata de Paolo Belloni (derecha), quien fue parte de selecciones Sub15, Sub17 y Sub20 de Honduras, pero que ahora su presente está lejos del fútbol profesional.
Él fue capitán del Genoa de Italia y cuenta con las nacionalidades italiana, estadounidense y hondureña.
Incluso estuvo en campamentos con la Selección de Estados Unidos y llegó a disputar amistosos en giras por Europa y territorio estadounidense.
Posteriormente se fue a estudiar a la Universidad de Harvard y fue parte del equipo de fútbol de esa prestigiosa universidad.
Sin embargo, ahora ya no juega a nivel profesional y apareció jugando en un torneo llamado Baller League USA, una competición internacional de fútbol sala de seis contra seis.
Este torneo combina el deporte de alto nivel con el entretenimiento digital y el streaming de videojuegos, asociando a grandes futbolistas profesionales retirados, creadores de contenido, influencers y celebridades.
En Estados Unidos cuenta con 10 equipos y tiene la participación de figuras como Ronaldinho, Usain Bolt, Odell Beckham Jr. e iShowSpeed. Paolo Belloni es parte de unos de los clubes.
Hace unos meses dijo a EL HERALDO que “ya no juego profesional, solo semiprofesional”. En esta imagen aparece participando con Honduras en un torneo olímpico Sub15 en China.
También deambuló por clubes semiprofesionales en Estados Unidos hasta dejar el fútbol profesional de manera oficial, actualmente ya tiene 27 años.