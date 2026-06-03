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Jugó con Honduras a nivel menor, militó en el Genoa y ahora este es su insólito presente

Este joven fue una de las grandes promesas en Honduras. Salió del Genoa de Italia y hasta fue seleccionado Sub20 con Estados Unidos

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 11:10
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La Selección de Honduras ha tenido muchos casos de jugadores que han sido promesas y finalmente se quedan en eso. Este es el caso de un joven que salió de las reservas del Genoa de Italia, tiene tres nacionalidades, jugó para Honduras y ahora su presente es insólito. ¿Quién es?

Foto: El Heraldo
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Se trata de Paolo Belloni (derecha), quien fue parte de selecciones Sub15, Sub17 y Sub20 de Honduras, pero que ahora su presente está lejos del fútbol profesional.

Foto: Cortesía redes Paolo Belloni
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Él fue capitán del Genoa de Italia y cuenta con las nacionalidades italiana, estadounidense y hondureña.

Foto: Cortesía redes Paolo Belloni
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Incluso estuvo en campamentos con la Selección de Estados Unidos y llegó a disputar amistosos en giras por Europa y territorio estadounidense.

Foto: Cortesía redes Paolo Belloni
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Posteriormente se fue a estudiar a la Universidad de Harvard y fue parte del equipo de fútbol de esa prestigiosa universidad.

Foto: Cortesía redes Paolo Belloni
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Sin embargo, ahora ya no juega a nivel profesional y apareció jugando en un torneo llamado Baller League USA, una competición internacional de fútbol sala de seis contra seis.

Foto: Cortesía redes Paolo Belloni
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Este torneo combina el deporte de alto nivel con el entretenimiento digital y el streaming de videojuegos, asociando a grandes futbolistas profesionales retirados, creadores de contenido, influencers y celebridades.

Foto: Cortesía redes Paolo Belloni
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En Estados Unidos cuenta con 10 equipos y tiene la participación de figuras como Ronaldinho, Usain Bolt, Odell Beckham Jr. e iShowSpeed. Paolo Belloni es parte de unos de los clubes.

Foto: Cortesía redes Paolo Belloni
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Hace unos meses dijo a EL HERALDO que “ya no juego profesional, solo semiprofesional”. En esta imagen aparece participando con Honduras en un torneo olímpico Sub15 en China.

Foto: Cortesía redes Paolo Belloni
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También deambuló por clubes semiprofesionales en Estados Unidos hasta dejar el fútbol profesional de manera oficial, actualmente ya tiene 27 años.

Foto: Cortesía redes Paolo Belloni
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