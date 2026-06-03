CSJ respalda reformas sobre femicidio y excarcelación por enfermedad

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió opiniones favorables sobre dos iniciativas de reforma legal impulsadas por el Congreso Nacional relacionadas con el delito de femicidio y cambios a la legislación para la excarcelación de personas privadas de libertad que padecen enfermedades degenerativas o en fase terminal. La información fue confirmada por Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quién aseguró que ambas opiniones ya fueron aprobadas por el pleno de magistrados y remitidas al poder judicial para su análisis y eventual discusión. “Se ha solicitado desde el poder legislativo algunas opiniones por reformas o leyes que quieren aprobar en el hemiciclo legislativo, una de estas opiniones es acerca del proyecto de reformas a los artículos 208 y 210 del Código Penal en relación al delito de femicidio, además a la creación de órganos jurisdiccionales especializados para el juzgamiento de los casos de femicidio”, detalló Silva.

Según el portavoz, el pleno de la Corte Suprema respaldó la iniciativa y realizó observaciones técnicas que deberán ser valoradas por el pleno de diputados cuando el proyecto sea sometido a discusión. “Sobre este caso, la opinión es de carácter favorable y se han realizado las observaciones correspondientes por el pleno de la Suprema Corte”, agregó. Aunque el funcionario no precisó el contenido de las observaciones realizadas por los magistrados, aclaró que el pronunciamiento favorable será emitido por la CSJ. El dictamen forma parte de las consultas que el Congreso Nacional realiza a distintos poderes del Estado antes de avanzar en la discusión de determinadas reformas legales. Cabe destacar que la opinión emitida por el ente judicial constituye un insumo técnico para el debate legislativo; y la eventual aprobación de los cambios propuestos.

Casos de excarcelación