Buscan reducir intermediarios con proyecto agrícola en aldeas del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Un proyecto para dar valor agregado a las verduras que actualmente no logran venderse en supermercados es parte de la propuesta que analizan productores de la aldea de Azacualpa, en el suroriente de Tegucigalpa, junto con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
La iniciativa busca procesar, empacar y comercializar hortalizas que, a pesar estar en buenas condiciones, quedan fuera de las cadenas comerciales por no cumplir estándares de tamaño o presentación exigidos por algunos supermercados.
Según explicaron los productores, hortalizas como zanahoria, repollo, lechuga, cebolla y tomate podrían ser embolsados, precortados o procesados para venderse directamente a hoteles, restaurantes y otros negocios de Tegucigalpa.
La propuesta surgió durante una visita realizada por el alcalde Juan Diego Zelaya a la comunidad de Azacualpa, donde se reunió con agricultores para conocer sus necesidades y explorar alternativas que permitan mejorar la comercialización de sus cosechas.
El alcalde Juan Diego Zelaya señaló durante el encuentro que el trabajo de los productores de esta zona es clave para el abastecimiento de alimentos en la capital.
Durante la reunión también se discutió la posibilidad de firmar un convenio entre la municipalidad y la Fundación para el Desarrollo Rural Empresarial (Funder) para impulsar un proyecto de desarrollo productivo en varias aldeas del Distrito Central.
Productores locales explicaron que una de las principales dificultades que enfrentan es que muchos alimentos se pierden o se venden a menor precio debido a las exigencias del mercado.
Alexis Garay, productor de verduras de la montaña de Azacualpa, explicó que la propuesta busca aprovechar esos productos mediante procesos que permitan darles un mayor valor comercial.
“Por ejemplo, la zanahoria pequeña que queda se podría embolsar o cortar dependiendo de la demanda del cliente para venderla con una marca”, comentó.
El agricultor detalló que el proyecto contempla trabajar con más de veinte productos agrícolas que se cultivan en la zona.
Otra de las metas es reducir el papel de los intermediarios, quienes en muchos casos son los que obtienen la mayor parte de las ganancias en la cadena de comercialización.
Como parte de la iniciativa también se plantea la construcción de un centro de acopio donde se clasifiquen, laven y empaquen los productos antes de su distribución.
Además, se analiza la instalación de un cuarto frío que permita mantener los alimentos en cadena de refrigeración y mejorar su conservación.
Los productores también informaron que se prevé la adquisición de un camión mediano con sistema de refrigeración para transportar los alimentos hacia los puntos de venta.
Asimismo, se contempla la incorporación de maquinaria con tecnología que sería traída desde Costa Rica para apoyar el procesamiento de los productos.
De acuerdo con los agricultores, de concretarse el proyecto podrían beneficiarse alrededor de 200 productores de la zona, además de generar oportunidades de empleo para mujeres de la comunidad en labores de lavado, clasificación y empaque de los alimentos.