Buscan reducir intermediarios con proyecto agrícola en aldeas del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Un proyecto para dar valor agregado a las verduras que actualmente no logran venderse en supermercados es parte de la propuesta que analizan productores de la aldea de Azacualpa, en el suroriente de Tegucigalpa, junto con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

La iniciativa busca procesar, empacar y comercializar hortalizas que, a pesar estar en buenas condiciones, quedan fuera de las cadenas comerciales por no cumplir estándares de tamaño o presentación exigidos por algunos supermercados.

Según explicaron los productores, hortalizas como zanahoria, repollo, lechuga, cebolla y tomate podrían ser embolsados, precortados o procesados para venderse directamente a hoteles, restaurantes y otros negocios de Tegucigalpa.

La propuesta surgió durante una visita realizada por el alcalde Juan Diego Zelaya a la comunidad de Azacualpa, donde se reunió con agricultores para conocer sus necesidades y explorar alternativas que permitan mejorar la comercialización de sus cosechas.

El alcalde Juan Diego Zelaya señaló durante el encuentro que el trabajo de los productores de esta zona es clave para el abastecimiento de alimentos en la capital.

Durante la reunión también se discutió la posibilidad de firmar un convenio entre la municipalidad y la Fundación para el Desarrollo Rural Empresarial (Funder) para impulsar un proyecto de desarrollo productivo en varias aldeas del Distrito Central.