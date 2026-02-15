Agricultores de hortalizas piden control a precios de insumos y limitar a intermediarios

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo el sol de la mañana, César Colindres Hernández se inclina entre los surcos y toma una cabeza de repollo recién cortada. Explica que cada bulto representa meses de trabajo y que todo comienza limpiando y acomodando bien la primera capa de hojas.

“Primero le quitamos las hojas más dañadas y dejamos la primera capa buena, porque así es como el cliente lo quiere ver, limpio y parejo”, dice mientras coloca con cuidado cada repollo sobre el suelo húmedo.

Luego monta la segunda capa hasta completar entre 14 y 15 cabezas por bulto. “Le damos una levantadita para que no vaya flojo y lo amarramos utilizando el mismo palo de la mata”, explica con naturalidad campesina. Antes de cerrar el amarre, al que llaman “socadita” o “tortoleadita”, agrega: “Eso es para que quede bien firme y no se desarme en el camino hasta Tegucigalpa”, comenta mientras aprieta el bulto con fuerza.

Detalle que el cultivo tarda entre tres y cuatro meses. “Primero hacemos el almácigo; al mes trasplantamos a 50 por 50 centímetros y, a los ocho días, abonamos por primera vez”, explica. Al mes se aplica una segunda abonada y luego solo mantenimiento. “Aquí no se descansa, porque si uno descuida la milpa, la tierra misma le pasa la factura”, agrega el agricultor.

“Lo más duro es cuando la plaza está baja, porque entra producto de todos lados y el nuestro casi no vale nada en el mercado; mejor dejamos que se pudra en la parcela”, lamenta Hernández.

En cuanto al apoyo gubernamental, manifiesta: “Nosotros lo hacemos con nuestros propios medios; a veces mandan un saco de abono, pero no ajusta para una repollera grande”.