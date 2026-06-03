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"Eres el mejor papá del mundo": dan último adiós a Josué Herrera, víctima de accidente en Villa Nueva

Entre llanto desgarrador y palabras de su hija abrazada a su ataúd, fue despedido este miércoles Josué Herrera, uno de los locatarios de Villa Nueva que murió por el accidente de una volqueta

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 11:12
Eres el mejor papá del mundo: dan último adiós a Josué Herrera, víctima de accidente en Villa Nueva
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Familiares y amigos acompañaron el último recorrido de Josué Leonidas Herrera Baquedano hacia su lugar de descanso final, víctima del fatal accidente de una volqueta en la colonia Villa Nueva, quien tenía su negocio de reparación de llantas. Aquí el sentido último adiós a un hombre muy apreciado en el sector.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
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Entre lágrimas y abrazada a su retrato, Nathaly Gabriela Herrera Vargas dedicó un emotivo adiós a su padre, rodeada de familiares y amigos.
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Los asistentes entonaron el himno cristiano "Cuando allá se pase lista" mientras daban el último adiós a Josué Leonidas Herrera Baquedano.
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Sobre su féretro colocaron dos detalles de sus grandes pasiones, uno de los tacos que usaba para jugar al fútbol y los colores de su equipo amado: Olimpia.
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"Te amo papá, eres el mejor del mundo. Descansa todo lo que puedas. Lo diste todo por nosotros", fue parte del mensaje que su hija dedicó durante el sepelio.
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La emotiva despedida estuvo marcada por lágrimas, oraciones y muestras de cariño de familiares que acompañaron a la familia Herrera en su dolor.
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El féretro fue cubierto con la bandera y la camiseta del Olimpia, equipo del que José era un apasionado seguidor.
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El sepelio de José Leonidas Herrera Baquedano reunió a seres queridos que recordaron su esfuerzo, trabajo y dedicación como padre de familia.
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Sobre el ataúd también fue colocado uno de los tacos que utilizó en sus partidos de fútbol, símbolo de una de sus grandes pasiones.
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Antes de dedicarse al negocio de reparación y venta de llantas, Josué Leonidas Herrera Baquedano trabajó en la compra y venta de chatarra, actividad con la que forjó el sustento de su familia.
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Familiares y amigos acompañaron la emotiva despedida a Josué Leonidas Herrera Baquedano entre muestras de pesar por la tragedia ocurrida el lunes.
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"Eres el mejor papá del mundo", expresó Nathaly al despedirse de su progenitor durante las exequias celebradas este miércoles.
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