Fiscalía rechaza impugnación presentada por exmiembros de la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público resolvió declarar improcedente un recurso de reposición promovido por exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, manteniendo firme la decisión que había sido objeto de la impugnación.
La resolución fue emitida tras revisar los planteamientos formulados por los exfuncionarios legislativos, quienes pretendían que la autoridad reconsiderara una determinación adoptada previamente en el marco de un proceso relacionado con su gestión.
De acuerdo con el análisis efectuado, la institución concluyó que los argumentos presentados no reunían los elementos necesarios para modificar la resolución cuestionada, por lo que la solicitud fue desestimada.
Con esta decisión, permanecen vigentes las actuaciones y medidas que habían sido objeto del recurso, dejando sin efecto la pretensión de los recurrentes de revertirlas mediante esta vía legal.
El recurso de reposición permite solicitar a la misma autoridad que reexamine una decisión; sin embargo, el Ministerio Público consideró que no existían fundamentos suficientes para variar el criterio ya adoptado.
Por ahora, no se ha confirmado si los exintegrantes de la Comisión Permanente recurrirán a otras acciones legales para continuar con la defensa de sus intereses dentro del proceso.
La resolución marca un nuevo avance en los procedimientos vinculados a la actuación de quienes integraron la Comisión Permanente del Poder Legislativo.
El recurso de reposición fue presentado por los diputados Hugo Noé Pino, Linda Donaire y Kritza Jerlin Pérez, quienes figuran como investigados en una denuncia relacionada con presuntos delitos contra la administración pública y el orden constitucional.
Caso
A mediados de mayo, los integrantes de la excomisión Permanente del Congreso Nacional fueron citados para que comparezcan ante la Fiscalía para que declaren sobre presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones.
Las investigaciones abarcan a nueve miembros (diputados) propietarios y cuatro suplentes, de ellos actualmente hay algunos que aún son diputados, tras resultar electos en las elecciones de noviembre de 2025.
Una de las líneas de investigación de la Fiscalía obedece a que la comisión permanente tomó decisiones que presuntamente violentaron los límites y facultades establecidos por la ley.
Las investigaciones de la FETCCOP se centran en decisiones adoptadas por la Comisión Permanente. Entre los delitos bajo análisis figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública.
Las decisiones cuestionadas habrían sobrepasado las facultades conferidas por la Constitución y las leyes de la República.
Entre los exdiputados citados están Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez y Silvia Ayala. También los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga, Edgardo Casaña y Linda Donaire.