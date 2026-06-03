Fiscalía rechaza impugnación presentada por exmiembros de la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público resolvió declarar improcedente un recurso de reposición promovido por exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, manteniendo firme la decisión que había sido objeto de la impugnación. La resolución fue emitida tras revisar los planteamientos formulados por los exfuncionarios legislativos, quienes pretendían que la autoridad reconsiderara una determinación adoptada previamente en el marco de un proceso relacionado con su gestión.

De acuerdo con el análisis efectuado, la institución concluyó que los argumentos presentados no reunían los elementos necesarios para modificar la resolución cuestionada, por lo que la solicitud fue desestimada. Con esta decisión, permanecen vigentes las actuaciones y medidas que habían sido objeto del recurso, dejando sin efecto la pretensión de los recurrentes de revertirlas mediante esta vía legal. El recurso de reposición permite solicitar a la misma autoridad que reexamine una decisión; sin embargo, el Ministerio Público consideró que no existían fundamentos suficientes para variar el criterio ya adoptado. Por ahora, no se ha confirmado si los exintegrantes de la Comisión Permanente recurrirán a otras acciones legales para continuar con la defensa de sus intereses dentro del proceso. La resolución marca un nuevo avance en los procedimientos vinculados a la actuación de quienes integraron la Comisión Permanente del Poder Legislativo. El recurso de reposición fue presentado por los diputados Hugo Noé Pino, Linda Donaire y Kritza Jerlin Pérez, quienes figuran como investigados en una denuncia relacionada con presuntos delitos contra la administración pública y el orden constitucional.

Caso

A mediados de mayo, los integrantes de la excomisión Permanente del Congreso Nacional fueron citados para que comparezcan ante la Fiscalía para que declaren sobre presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones.