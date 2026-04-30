Tegucigalpa fortalece lazos con alcalde de Oxford para inversión y oportunidades

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña abrió sus puertas a un nuevo acercamiento internacional con la visita oficial del alcalde de Oxford, Carolina del Norte, Estados Unidos, Guillermo A. Nurse, quien fue recibido por autoridades municipales del Distrito Central.

El encuentro se desarrolló en una jornada orientada a fortalecer los vínculos de cooperación entre ambas ciudades, consideradas aliadas estratégicas en temas de desarrollo.

La visita fue coordinada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la vicealcaldesa Saraí Rivera, quien encabezó la recepción oficial del edil estadounidense y su comitiva de trabajo.

Durante la agenda, ambas delegaciones abordaron temas importantes como la gestión de riesgos y desastres, el impulso al desarrollo económico local y la atracción de inversión para infraestructura urbana.

Además, se discutieron oportunidades de intercambio educativo, con el propósito de generar espacios de formación y crecimiento para jóvenes de Tegucigalpa y Comayagüela.

La vicealcaldesa Saraí Rivera destacó la relevancia del encuentro al señalar que “este acercamiento contribuye a posicionar a Tegucigalpa como una ciudad abierta al mundo, orientada al desarrollo sostenible y la cooperación internacional”.