Tegucigalpa fortalece lazos con alcalde de Oxford para inversión y oportunidades

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña abrió sus puertas a un nuevo acercamiento internacional con la visita oficial del alcalde de Oxford, Carolina del Norte, Estados Unidos, Guillermo A. Nurse, quien fue recibido por autoridades municipales del Distrito Central.
El encuentro se desarrolló en una jornada orientada a fortalecer los vínculos de cooperación entre ambas ciudades, consideradas aliadas estratégicas en temas de desarrollo.
La visita fue coordinada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la vicealcaldesa Saraí Rivera, quien encabezó la recepción oficial del edil estadounidense y su comitiva de trabajo.
Durante la agenda, ambas delegaciones abordaron temas importantes como la gestión de riesgos y desastres, el impulso al desarrollo económico local y la atracción de inversión para infraestructura urbana.
Además, se discutieron oportunidades de intercambio educativo, con el propósito de generar espacios de formación y crecimiento para jóvenes de Tegucigalpa y Comayagüela.
La vicealcaldesa Saraí Rivera destacó la relevancia del encuentro al señalar que “este acercamiento contribuye a posicionar a Tegucigalpa como una ciudad abierta al mundo, orientada al desarrollo sostenible y la cooperación internacional”.
Rivera añadió que estas alianzas permiten “generar plusvalía a las ciudades gemelas del Distrito Central mediante acuerdos estratégicos que beneficien directamente a la población”.
Por su parte, el alcalde Guillermo A. Nurse participó acompañado de su equipo técnico, con quienes compartió metodologías de mejora aplicadas en Oxford, enfocadas en planificación urbana y gestión municipal.
El edil estadounidense también expresó su disposición de acompañar procesos de seguimiento a los acuerdos alcanzados, así como de atender necesidades identificadas por ambas corporaciones municipales.
En el marco de la visita, la vicealcaldesa entregó al alcalde Nurse el reconocimiento de Visitante Distinguido, en un acto protocolario que resalta los lazos de amistad y cooperación entre ambas ciudades.
La jornada concluyó con un recorrido por las aldeas El Guanábano y Buen Samaritano número 2, ubicadas en la carretera hacia Olancho, donde la delegación conoció de cerca las condiciones y necesidades de las comunidades rurales del Distrito Central.