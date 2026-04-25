Alcalde promociona a Tegucigalpa como destino de inversión en entrevistas con DC Journal y Univision

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, expuso a la capital hondureña como un actor clave en la región, al destacar su potencial como socio estratégico en la cooperación entre Estados Unidos y América Latina.
El planteamiento fue publicado en el DC Journal, un medio con incidencia en los círculos políticos de Washington D.C., donde el edil capitalino abordó el papel de las ciudades en el desarrollo regional y los desafíos compartidos.
Además, compareció en entrevista con 24/7 Univision, donde habló de la importancia de la gestión que hacen los alcaldes latinoamericanos, además de destacar la sostenibilidad urbana y el crecimiento económico ordenado como ejes transversales de su administración.
La participación del alcalde se da en el contexto del encuentro de alcaldes de las Américas que se celebra en Miami, espacio en el que se discuten temas vinculados al crecimiento urbano, la migración y la seguridad en el continente.
En su exposición, Zelaya subraya que más del 80% de la población latinoamericana reside en ciudades, lo que convierte a los gobiernos locales en actores determinantes para impulsar el desarrollo económico y social.
“El nearshoring ya no es un concepto teórico; es una necesidad estratégica”, enfatiza el alcalde, al referirse a la reconfiguración de las cadenas de suministro globales hacia mercados más cercanos.
Desde esa perspectiva, sostiene que Tegucigalpa cuenta con una ubicación estratégica que le permite integrarse a una economía regional más resiliente y competitiva.
El edil también detalla avances en la simplificación de procesos administrativos, reducción de tiempos en permisos comerciales y modernización de servicios públicos, acciones orientadas a dinamizar la inversión.
Además, vincula el crecimiento económico con la disminución de la migración, al señalar que la generación de empleo y oportunidades, especialmente para jóvenes, permite que las personas construyan su futuro en sus comunidades.
En materia de seguridad, Zelaya recalca que se trata de un pilar fundamental para atraer inversiones y consolidar un entorno favorable para el desarrollo.
Por otro lado, advierte que la innovación y la transformación digital serán factores determinantes en la competitividad de las ciudades en los próximos años.
El alcalde también planteó la necesidad de evolucionar hacia un modelo de cooperación internacional donde las ciudades asuman un rol más activo y afirmó que el Distrito Central está preparado para consolidarse como un socio confiable en la región.