Alcalde promociona a Tegucigalpa como destino de inversión en entrevistas con DC Journal y Univision

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, expuso a la capital hondureña como un actor clave en la región, al destacar su potencial como socio estratégico en la cooperación entre Estados Unidos y América Latina.

El planteamiento fue publicado en el DC Journal, un medio con incidencia en los círculos políticos de Washington D.C., donde el edil capitalino abordó el papel de las ciudades en el desarrollo regional y los desafíos compartidos.

Además, compareció en entrevista con 24/7 Univision, donde habló de la importancia de la gestión que hacen los alcaldes latinoamericanos, además de destacar la sostenibilidad urbana y el crecimiento económico ordenado como ejes transversales de su administración.

La participación del alcalde se da en el contexto del encuentro de alcaldes de las Américas que se celebra en Miami, espacio en el que se discuten temas vinculados al crecimiento urbano, la migración y la seguridad en el continente.