Juan Diego Zelaya no dijo que el teleférico tendrá un costo de 100 mil millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que incluye un arte con una supuesta cita del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, en la que afirma que el proyecto del teleférico en la capital tendrá un costo de 100 mil millones de dólares y el pasaje tendrá un costo de 250 lempiras. Sin embargo, esto es falso. Elena Castillo, encargada de Comunicaciones del Distrito Central, confirmó a EH Verifica que Zelaya no expresó esas declaraciones. Además no existen registros en medios de comunicación ni fuentes oficiales de la cita atribuida al edil capitalina. “a un costo de 100 mil millones de dólares se construirá un teleférico en la capital de Honduras”, dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida desde el 27 de marzo de 2026.

El 16 de marzo de 2026, al presentar el informe de sus primeros 50 días de gestión, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, resaltó que su administración consiguió gestionar un financiamiento de 100 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Es un preacuerdo de financiamiento con la CAF por 100 millones de dólares, destinado a respaldar proyectos estratégicos en la capital. Por su parte, el proyecto del teleférico promovido por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, forma parte de una propuesta de campaña de Zelaya orientada a transformar el sistema de transporte en Tegucigalpa. La iniciativa busca ofrecer una alternativa de movilidad en zonas de difícil acceso, tomando en cuenta la topografía de la capital, y complementar otros proyectos como el sistema de buses de tránsito rápido, conocido también como Trans-450. De acuerdo con lo planteado por la administración municipal, el teleférico aún se encuentra en una fase preliminar, centrada en estudios técnicos y de factibilidad. Entre las ideas iniciales, se ha mencionado la posible implementación de una primera línea que conecte sectores estratégicos de la ciudad.

Cita falsa