No existe evidencia contactual de que el mantenimiento de los ocho hospitales esté contemplado

"El mantenimiento (de los hospitales iniciados a construir en el gobierno de Xiomara Castro) está en los contratos" (se puede escuchar desde el minuto 45:48 del siguiente video).

Tegucigalpa, Honduras Carla Paredes, exministra de Salud, afirmó que el mantenimiento de los ocho hospitales impulsados durante la administración de Nasry Asfura, está establecido en los contratos.

EH Verifica pidió comentarios a Paredes sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Los documentos analizados se enfocan en la ejecución de obra civil y sistemas complementarios, sin incluir componentes de operación o mantenimiento, por lo que la afirmación se califica como sin evidencia.

Sin embargo, no hay evidencia de que sea así. Del total de 47 procesos contractuales identificados, una investigación de EL HERALDO Plus tuvo acceso y se revisaron 33 contratos formalizados, sin encontrar evidencia de cláusulas, partidas presupuestarias ni mecanismos que contemplen el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.

EH Verifica realizó un análisis de los contratos vinculados a la construcción de los hospitales de Salamá en Olancho, Ocotepeque y Santa Bárbara. En total, se identificaron 47 procesos contractuales relacionados con estos proyectos.

De ese total, EL HERALDO Plus tuvo acceso a 33 contratos formalizados a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Estos documentos corresponden a distintas etapas de construcción de obra civil y sistemas complementarios.

Un total de 14 contratos no aparecen formalizados en la plataforma de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE), según constató este medio.

No obstante, la revisión documental disponible permitió establecer que se trata de procesos aún abiertos: en algunos casos hubo convocatoria y recepción de ofertas, pero no se concretó la adjudicación o no se formalizó el contrato.

En los contratos revisados, la ejecución de los hospitales está dividida en múltiples adjudicaciones a distintas empresas, bajo un esquema fragmentado de construcción por componentes, por ejemplo un contrato para terracería, otro para cimentación, otro para estructura, otros para instalaciones eléctricas, sistemas hidráulicos, entre otros.

Sin embargo, los documentos analizados se enfocan en la ejecución de obra y no incluyen de forma comprobable las partidas, montos ni mecanismos de pago destinados al mantenimiento de los hospitales.

En ninguno de los contratos revisados se identifica una estructura presupuestaria clara que establezca el mantenimiento como un rubro específico dentro de la planificación contractual.

Aunque algunos contratos han tenido modificaciones de monto por ajustes en la obra, estas variaciones están relacionadas con la construcción y no incorporan componentes de mantenimiento.

El modelo contractual observado responde a la fase de construcción de infraestructura, donde los pagos están vinculados al avance físico de la obra y no a su operación futura.

En ese contexto, la documentación disponible no respalda que el mantenimiento esté incluido de forma clara en los contratos revisados.

Por lo tanto, con base en los contratos a los que tuvo acceso EL HERALDO Plus y los procesos documentados en la ONCAE, la afirmación de Carla Paredes se califica como sin evidencia, ya que no se encuentra sustento documental verificable en los documentos revisados.