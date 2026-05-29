Agencia Contra el Crimen, una estructura similar a la extinta Fusina

El decreto, también mencionaba que la agencia coordinaría la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/crean-division-antiextorsion-asociaciones-terroristas-sustituir-dipampco-GO30859528" target="_blank">Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco)</a>, sin embargo, el jueves la Comisión de Defensa y Seguridad la eliminó.Tras el cierre de la Dipampco, el ministro de seguridad, Gerson Onán Velásquez, informó que de ahora en adelante será la DPI la responsable de la lucha contra las <b>maras, extorsión y el terrorismo. </b>Para ello se crea la División Antiextorsión y Asociaciones Antiterroristas que será dirigida por el subcomisionado Jorge Daniel Molina Álvarez y por la subcomisionada Sulay Marlen Ponce.