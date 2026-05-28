Guatemala pidió ayuda a EE UU para combatir el narcotráfico ¿Qué hará Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la ola de violencia que abate al hermano país de Guatemala —generada en gran medida por la influencia de los cárteles del narcotráfico— el presidente de ese país, Bernardo Arévalo, confirmó que su gobierno pidió apoyo a los Estados Unidos para intensificar el combate al narcotráfico. Esta ayuda consiste en capacitación a las tropas de seguridad de élite de Guatemala, equipo tecnológico, intercambio de inteligencia y la cooperación de expertos en el combate al flagelo del tráfico de drogas en la región. El mandatario aclaró en una conferencia de prensa que, por el momento, esta ayuda no incluye operaciones militares de tropas estadounidenses en el territorio guatemalteco, ya que para dar ese paso se requiere aprobación del Congreso de su país.

Procedimiento

Esa situación de inseguridad y del actuar criminal de narcotráfico no es exclusiva del vecino país de Guatemala; Honduras también registra altos niveles de violencia derivados del accionar delictivo que dejan los cárteles del narcotráfico en el territorio hondureño.

EL HERALDO consultó en la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) sobre la eventual posibilidad de que ese tipo de asistencia logística pudiera ser solicitada por el gobierno hondureño; su respuesta fue que están en la mejor disposición, en caso de que se llegue a ese acuerdo binacional con los Estados Unidos. Sin embargo, para un potencial pronunciamiento de esta Secretaría de Estado sobre ese particular, el correcto procedimiento es que esta iniciativa, con miras a la seguridad nacional, primero deberá aprobarse en el Congreso Nacional (CN) y, posteriormente, enviar los oficios a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, para que esta realice la labor diplomática con el gobierno de los Estados Unidos, si así fuese el caso. Finalmente, el presidente Nasry Asfura tendría la última palabra si determina pedir el apoyo al gobierno estadounidense para seguir los pasos de su homólogo, Bernardo Arévalo. El diputado Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional, expresó: "Me enteré de lo de Guatemala. No se ha recibido oficialmente todavía una solicitud por parte de los Estados Unidos en ese tema; pero definitivamente, si se recibiera esa solicitud y se abriera esa opción, yo creo que sí es un tema que se debe valorar; te lo hablo a título personal".

El parlamentario, sobre ese tópico, adujo que estos son grupos delictivos transnacionales y que la lucha no puede ser sólo de un país, si no, que tiene que hacerse en cooperación con otros estados, reconociendo que los Estados Unidos es el país que tiene las mayores capacidades logísticas para poder luchar contra el crimen organizado. "Es un tema que todavía no se ha plantado sobre la mesa, pero si se llegara a plantar, yo particularmente estaría de acuerdo, pero eso ya corresponde a Sedena (la Secretaría de Defensa Nacional) y a la parte diplomática del gobierno. Pero si es un tema que se lleva al Congreso Nacional, creo que tendría buena recepción para que apoyen a nuestras Fuerzas Armadas, también", agredó el diputado Bertrand.

Sociedad civil

Desde la sociedad civil ven a bien, que la ayuda de los Estados Unidos, en esa materia, pudiera llegar a los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras, para combatir de manera frontal el narcotráfico. Nelson Castañeda, abogado y director de la Unidad de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), analizó: "sí, hemos visto que en las últimas horas ha sido noticia en Guatemala, pero entendemos que el mismo presidente Arévalo ya aclaró públicamente que Guatemala lo que aceptó no es la llegada de tropas estadounidenses a operar en su territorio, lo que él ha solicitado es una cooperación reforzada".