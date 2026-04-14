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Honduras y Estados Unidos abordan agenda de crecimiento económico y cooperación

La designada presidencial Diana Baleska Herrera se reunión con Colleen A. Hoey encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 19:20
Honduras y Estados Unidos abordan agenda de crecimiento económico y cooperación

La encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, se reunió con la designada presidencial Diana Baleska Herrera donde abordaron diversos temas de cooperación.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La designada presidencial Diana Baleska Herrera, quien además coordina el Plan Trifinio, sostuvo este martes una reunión de trabajo con la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey.

Las representantes de los dos países dialogaron sobre iniciativas orientadas a impulsar el crecimiento económico y continuar fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países.

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Durante el encuentro entre Herrera y Hoey, se abordaron temas relacionados a las oportunidades de cooperación en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo económico, la inversión y el fortalecimiento institucional.

Con eso se reafirma el interés mutuo de avanzar en una agenda conjunta de beneficio para ambas naciones.

La participación de la designada, al frente del Plan Trifinio que comprende los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, aporta una visión enfocada en el desarrollo territorial, la integración regional y la generación de oportunidades en zonas estratégicas de Honduras.

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La reunión se suma al reciente encuentro sostenido entre la diplomática estadounidense y la designada presidencial María Antonieta Mejía, lo que refleja el diálogo permanente entre Honduras y Estados Unidos en temas clave para la estabilidad, la prosperidad y la seguridad regional.

La representante diplomática de los Estados Unidos reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al gobierno de Honduras para contribuir a un hemisferio más seguro, fuerte y próspero.

Mientras que las autoridades hondureñas han demostrado que Estados Unidos es el país considerado como el principal socio comercial y cada vez más se fortalecen las relaciones entre ambas naciones.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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