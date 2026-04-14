Honduras y Estados Unidos abordan agenda de crecimiento económico y cooperación

Tegucigalpa, Honduras.-La designada presidencial Diana Baleska Herrera, quien además coordina el Plan Trifinio, sostuvo este martes una reunión de trabajo con la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey. Las representantes de los dos países dialogaron sobre iniciativas orientadas a impulsar el crecimiento económico y continuar fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países.

Durante el encuentro entre Herrera y Hoey, se abordaron temas relacionados a las oportunidades de cooperación en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo económico, la inversión y el fortalecimiento institucional. Con eso se reafirma el interés mutuo de avanzar en una agenda conjunta de beneficio para ambas naciones. La participación de la designada, al frente del Plan Trifinio que comprende los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, aporta una visión enfocada en el desarrollo territorial, la integración regional y la generación de oportunidades en zonas estratégicas de Honduras.