Honduras busca fortalecer ciberseguridad y telecomunicaciones con apoyo de EE. UU.

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostuvieron un encuentro con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne Hoey, para hablar sobre cooperación en tecnología, ciberseguridad y desarrollo del ecosistema digital del país.

En la reunión participaron los comisionados de Conatel César Cáceres, Grace Sierra y Fernando Anduray, quienes abordaron con la diplomática estadounidense varios temas relacionados con la modernización del sector de telecomunicaciones y el fortalecimiento de la seguridad digital.

Durante el diálogo también se discutieron posibles áreas de cooperación entre ambos países para reforzar la ciberseguridad, generar mayor confianza entre inversionistas internacionales y promover la innovación tecnológica en Honduras.