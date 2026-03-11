  1. Inicio
Honduras busca fortalecer ciberseguridad y telecomunicaciones con apoyo de EE. UU.

La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, sostuvo una reunión con los comisionados de Conatel para abordar temas de seguridad

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 15:20
Los comisionados de Conatel Cesar Cáceres, Grace Sierra y Fernando Anduray, se reunieron con la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen Anne Hoey.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostuvieron un encuentro con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne Hoey, para hablar sobre cooperación en tecnología, ciberseguridad y desarrollo del ecosistema digital del país.

En la reunión participaron los comisionados de Conatel César Cáceres, Grace Sierra y Fernando Anduray, quienes abordaron con la diplomática estadounidense varios temas relacionados con la modernización del sector de telecomunicaciones y el fortalecimiento de la seguridad digital.

Durante el diálogo también se discutieron posibles áreas de cooperación entre ambos países para reforzar la ciberseguridad, generar mayor confianza entre inversionistas internacionales y promover la innovación tecnológica en Honduras.

Continúa socialización de Ley Nacional de Ciberseguridad

Entre los puntos destacados del encuentro figuraron el apoyo técnico en materia de seguridad cibernética, así como iniciativas orientadas a mejorar el entorno digital del país y facilitar el crecimiento del sector de las telecomunicaciones.

Las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación con socios internacionales para avanzar en la transformación digital, un factor clave para impulsar la competitividad y el desarrollo económico.

Honduras: Comisión de ciberseguridad abordará el odio en las redes sociales

El acercamiento forma parte de los esfuerzos por promover la innovación tecnológica y mejorar la infraestructura digital, así como de generar condiciones que favorezcan la inversión y el crecimiento del sector tecnológico en Honduras.

Por lo tanto, Conatel reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios de diálogo y cooperación con actores internacionales, orientados a fortalecer la infraestructura tecnológica, mejorar la seguridad digital y generar condiciones que impulsen la inversión y el desarrollo del sector tecnológico.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

