Estados Unidos y Honduras dialogan sobre cooperación en el sector energético

La encargada de Negocios, Colleen Hoey, se reunió con el titular de Energía para analizar prioridades y fortalecer la relación bilateral

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 16:02
La misión estadounidense destacó su interés en apoyar iniciativas orientadas a fortalecer el sistema energético hondureño y promover beneficios para ambos países.

 Foto: Embajada Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, para abordar las prioridades del sector y explorar oportunidades de cooperación bilateral.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones que la representación diplomática mantiene con los nuevos funcionarios del gobierno hondureño, según informó la Embajada de Estados Unidos en Honduras a través de su cuenta oficial en la red social X.

"La reunión fue para dialogar sobre las prioridades del sector y explorar oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral", aseguró la embajada.

Durante la reunión, ambas partes dialogaron sobre los desafíos y proyecciones del sector energético, así como posibles áreas de trabajo conjunto entre Honduras y Estados Unidos.

La misión estadounidense destacó su interés en apoyar iniciativas orientadas a fortalecer el sistema energético hondureño y promover beneficios para ambos países.

“Estados Unidos reafirma su compromiso de trabajar junto a Honduras para impulsar un sector energético más sólido”, señaló la representación diplomática en su publicación.

El acercamiento ocurre en el contexto de la conformación del nuevo gabinete y de la agenda de cooperación internacional en áreas estratégicas para el desarrollo económico.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

