Estados Unidos y Honduras dialogan sobre cooperación en el sector energético

Tegucigalpa, Honduras.- La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, para abordar las prioridades del sector y explorar oportunidades de cooperación bilateral.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones que la representación diplomática mantiene con los nuevos funcionarios del gobierno hondureño, según informó la Embajada de Estados Unidos en Honduras a través de su cuenta oficial en la red social X.

"La reunión fue para dialogar sobre las prioridades del sector y explorar oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral", aseguró la embajada.