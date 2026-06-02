José Molina llama de emergencia a José Aguilera a selección de Honduras

Houston, Estados Unidos.- Sorpresa en la Selección Nacional de Honduras ha reportado este martes un nuevo futbolista convocado de cara al duelo amistoso que sostendrá ante la Argentina de Lionel Messi. En las últimas horas, la Federación de Fútbol de Honduras anunció a través de sus redes sociales que el seleccionador José Francisco Molina ha decidido sumar un nuevo elemento a la convocatoria: se trata de José “Pajarito” Aguilera, lateral izquierdo del Club Deportivo Marathón.

El futbolista de 24 años llega en un gran momento competitivo, tras cerrar el Torneo Clausura 2026 como titular indiscutible en el conjunto verdolaga, con el que alcanzó el subcampeonato y se consolidó como una pieza clave en el esquema del entrenador argentino Pablo Lavallén. Aguilera se encontraba de vacaciones y se estará uniendo este miércoles al campamento de la H en la ciudad espacial de Houston, Estados Unidos.