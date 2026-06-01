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Con Figueroa y Moncada, Molina pone la mirada en amistoso ante Argentina

La Selección Nacional de Honduras se ha instalado en Houston, Texas, donde se estará preparando de cara al partido amistoso contra Argentina este sábado seis de junio

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 18:19
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La Selección Nacional de Honduras se ha instalado en Houston, Texas, donde se estará preparando de cara al partido amistoso contra Argentina este sábado seis de junio

 Fotos: Mauricio Ayala
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La Bicolor viajó a suelo estadounidense la mañana de este lunes de San Pedro Sula, donde ya otro grupo de futbolista los esperaba en Houston, uno de ellos era Keyrol Figueroa, quien milita en el sub-21 del Liverpool.
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Los jugadores convocados que militan en la Liga Nacional empacaron maletas y van con la ilusión de poder estar en el amistoso ante la campeona del mundo, quien no podrá contar con Messi por lesión.
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Otro que se unió al grupo de la H fue el volante del Inter Miami, compañero de Messi, David Ruiz, quien regresa a la bicolor.
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Keyrol Figueroa trabajó concentrado, esperando hacer su debut con la selección de Honduras, con quien ya decidió jugar luego de haber estado en selecciones menores de Estados Unidos.
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Kervin Arriaga es uno de los líderes de este grupo que comanda el técnico español José Francisco Molina, donde se ven muchos jóvenes, uno de ellos es el defensor del Olimpia, Clinton Bennett.
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Honduras llega de jugar un amistoso contra Perú en Madrid, ahora tendrá otro rival sudamericano y es la campeona del mundo, el cual será este sábado a las 6:00 de la tarde.
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Rigoberto Rivas es de los otros futbolsitas que esperó a los seleccionados desde tierras catrachas, llegó desde Turquía para este encuentro.
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El partido será este sábado seis de junio en la cancha del estadio Kyle Field de College Station, Texas, donde se espera un llenazo.
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Entre las bajas de Honduras para este amistoso está la de Erick Puerto, quien no pudo viajar porque no le aprobaron su visa, otro, pero este está a la espera es; Alenis Vargas.
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Los guardametas, liderados por Edrick Menjívar, quien en un momento dijo retirarse de la H, ha vuelto y sería el titular contra Argentina.
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El técnico José Francisco Molina alista todos los detalles, espera hacer un buen trabajo contra una Argentina que también llega con varias bajas.
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