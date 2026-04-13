La Fiscalía y EE. UU. acuerdan fortalecer lucha contra crimen transnacional

Tegucigalpa, Honduras.-La encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con el fiscal general, Pablo Reyes, para identificar nuevas oportunidades de cooperación bilateral en el combate al crimen transnacional y la lucha contra el narcotráfico.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de fortalecer las acciones conjuntas para enfrentar estructuras delictivas que operan a nivel regional.

“La Encargada de Negocios, Colleen A. Hoey, se reunió con el nuevo fiscal general, Pablo Reyes, para identificar nuevas oportunidades de cooperación entre Estados Unidos y Honduras en el combate al crimen transnacional y la lucha contra el narcotráfico”, informó la Embajada de Estados Unidos en sus redes sociales.