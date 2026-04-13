La Fiscalía y EE. UU. acuerdan fortalecer lucha contra crimen transnacional

Tegucigalpa, Honduras.-La encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con el fiscal general, Pablo Reyes, para identificar nuevas oportunidades de cooperación bilateral en el combate al crimen transnacional y la lucha contra el narcotráfico.
Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de fortalecer las acciones conjuntas para enfrentar estructuras delictivas que operan a nivel regional.
“La Encargada de Negocios, Colleen A. Hoey, se reunió con el nuevo fiscal general, Pablo Reyes, para identificar nuevas oportunidades de cooperación entre Estados Unidos y Honduras en el combate al crimen transnacional y la lucha contra el narcotráfico”, informó la Embajada de Estados Unidos en sus redes sociales.
Asimismo, la sede diplomática subrayó que “una cooperación bilateral sólida contribuye a un hemisferio más seguro, fuerte y próspero, en beneficio de los pueblos de ambos países”.
Por su parte, el Ministerio Público indicó que el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, sostuvo la reunión con Hoey y su equipo con el propósito de concertar una agenda de trabajo orientada a fortalecer los lazos de cooperación bilateral.
Ambas naciones reiteraron su disposición de trabajar de manera conjunta para robustecer las capacidades del Ministerio Público y enfrentar con mayor eficacia las estructuras delictivas de carácter transnacional.
Reyes asumió recientemente la titularidad del Ministerio Público tras su nombramiento en sustitución de Johel Zelaya, quien fue destituido luego de un juicio político.
Su llegada a la titularidad de la Fiscalía General ocurre en un contexto de crecientes desafíos en materia de seguridad y justicia en el país.