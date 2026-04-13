Viento del noreste dejará lluvias débiles este martes 14 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas para este martes 14 de abril estarán marcadas por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, lo que generará lluvias débiles y dispersas en varias regiones de Honduras.

El pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, explicó que este comportamiento obedece al viento del noreste que influye sobre el territorio nacional.

“Debido al viento del noreste transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, se nos estará produciendo lo que son lluvias de carácter débil, disperso”, detalló Ochoa.

Según el experto, las precipitaciones se presentarán principalmente en el sector oriental, así como en áreas de la región norte, occidente y la región central del país.