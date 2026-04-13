Viento del noreste dejará lluvias débiles este martes 14 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas para este martes 14 de abril estarán marcadas por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, lo que generará lluvias débiles y dispersas en varias regiones de Honduras.
El pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, explicó que este comportamiento obedece al viento del noreste que influye sobre el territorio nacional.
“Debido al viento del noreste transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, se nos estará produciendo lo que son lluvias de carácter débil, disperso”, detalló Ochoa.
Según el experto, las precipitaciones se presentarán principalmente en el sector oriental, así como en áreas de la región norte, occidente y la región central del país.
En contraste, otras zonas de Honduras mantendrán condiciones secas durante la jornada, sin presencia significativa de lluvias.
En cuanto al estado del mar, Ochoa indicó que el oleaje se mantendrá dentro de los rangos normales en el litoral Caribe.
“Los oleajes normales en la costa norte de una tres pies y levemente alterado para el Golfo de Fonseca de dos a cuatro pies”, precisó.
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la región central se esperan valores entre 31 C° y 21 C°.
Para la región insular se prevé una máxima de 30 C° y mínima de 26 C°, en tanto que el norte alcanzará 31 C° como máxima y 21 C° como mínima.
En el oriente del país, las temperaturas oscilarán entre 33 C° y 20 C°, mientras que el sur registrará los valores más altos con hasta 40 C° y una mínima de 25 C°. En el occidente, se esperan 31 C° de máxima y 15 C° de mínima.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).