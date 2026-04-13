Cortes de energía eléctrica programados para este martes 14 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cada semana, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) comparte el calendario de los cortes de energía eléctrica programados. El ente estatal ha dado a conocer que los racionamientos del fluido eléctrico, en la mayoría de los casos, se deben a trabajos de mantenimiento que se realizan en distintas zonas. Por un lapso de aproximadamente cinco horas, las áreas afectadas permanecerán sin el servicio. A continuación, los detalles:

Choluteca, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Col. Nueva Esperanza, col. Altamira, Jacalito, Los Rincones, San José de la Landa, El Cahuano, col. 7 de Mayo, Apasuru, Tierra Blanca, Jocomico, Las Marías 1 y 2, La Cabaña, El Corozo, El Carmen #1, La Chorrera, finca Montelíbano, Namasigüe centro, La Mora, San Agustín, San Rafael, La Danta, San Francisco, La Constancia, Cofradía, Las Pilitas, Vuelta del Cerro, San Jerónimo, Santa Cruz, Santa Isabel y zonas aledañas.

El Pataste, Catacamas, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Aldea El Pataste, aldea Agua Blanca, municipio Dulce Nombre de Culmí, aldea Pisijire, aldea El Cerro, Las Casitas, Vallecito, Las Marías, La Colonia, Agua Buena, Pueblo Viejo, Los Mangos, Las Minas, Las Flores y zonas aledañas.

Santa Rosa, de 8:20 a.m. a 2:20 p.m.

Municipio de Dulce Nombre, Copán: casco urbano y aldeas Agua Buena, El Limón, El Prado de la Cruz, El Zapote, Las Caleras, San Jerónimo y caseríos cercanos. Municipio de San Agustín, Copán: casco urbano y aldeas Granadillal, Moscarronal, El Zorro, La Peña y caseríos cercanos.Municipio de Dolores, Copán: casco urbano y aldeas Camalote, Vega Redonda, Yaruconte, Pasquingual, Pasquingualón, Pasquingualito, San Antonio, Joyas Galanas y caseríos cercanos. Municipio de Concepción, Copán: casco urbano y aldeas Candelaria, Plan Grande, Vertientes, Montaña Adentro y caseríos cercanos.

Municipio de Veracruz, Copán: casco urbano y aldeas Agua Caliente, El Triunfo, San Antonio y caseríos cercanos. Municipio de San José, Copán: casco urbano y aldeas Buena Vista, El Porvenir, Las Delicias, Vivistorio, Plan de San Jerónimo y caseríos cercanos. Municipio de Santa Rosa de Copán: aldeas El Callejón, El Salitrillo, Inchuma, Trincheras, Los Naranjos, El Mogote, El Rosario, Las Guarumas, Laguna Negra, Quezailica, El Corralito, La Esperancita y barrios Residencial Ecoforesta, Residencial Bosques de Copán, CUROC, Colegio de Abogados, Infop. Municipio de San Juan de Opoa, Copán: aldeas El Pescado, Colatina, Cebratana, Coyolar, Las Sandías, Torihuaque, Santa Elena, Jagua, Los Pozos, Los Hichules.

Macuelizo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio de Florida, Copán: aldeas Pueblo Nuevo, Barranca Grita, Mar Azul, El Tesoro, Corozal y caseríos cercanos.Municipio de Macuelizo, Santa Bárbara: casco urbano y aldeas El Rosario, Las Delicias, El Manguito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vegona, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Junta, Casa Quemada, El Ciruelo, La Cumbre de Palmichal, generadora GERSA y caseríos cercanos. Municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara: casco urbano y aldeas San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros y caseríos cercanos. Municipio de Azacualpa, Santa Bárbara: casco urbano y aldeas Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Agualote, San Antonio y caseríos cercanos.Municipio de Quimistán, Santa Bárbara: aldea Las Crucitas y caseríos cercanos.

San Pedro Sula, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Palma Real II y III, fábrica Postelsa, Lear Calpules, Hondeldysis, Central de Ingenios, gasolinera UNO El Triángulo, Villa Dulce Hogar, col. Quintas El Dorado, reparto Los Ángeles, col. Reparto La Esperanza, col. Rivera Hernández, col. Sinaí, col. Central, col. Brisas del Sauce, col. Centralita, Villas Rosalía, ZIP Saint Andrews, col. 6 de Mayo, La Cuchilla, Santa Marta, La Montañita, La Frontera, col. Asentamientos Humanos, col. Llanos de Sula I, II, III y IV, col. Alfonso Lacayo, col. Santa Venecia, Luke I y II, residencial Villa Valencia, col. Las Torres, col. Los Olivos, col. Guaymuras, col. Nueva Jerusalén, col. San Cristóbal.

Villanueva, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.