Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 18 de marzo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Honduras permanecerán sin energía eléctrica este miércoles 18 de marzo en Honduras. Los cortes están programados hasta por un lapso de hasta cinco horas, por lo que los afectados deben tomar las medidas correspondientes. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sostuvo que estarán haciendo trabajos de mantenimiento.

Las Lajas, Ojo de Agua, Minas de Oro, Comayagua de 8:00 am a 4:00 pm

Los Anices, Dulce Nombre, Los Alpes, Las Lajas, El Robledal, Pata de Gallina, Quebrada Amarilla, El Hielo, San Andrés, Valle Bonito, El Jagual, Cabeceras, Palo de Agua, El Mango, La Laguna, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya del Blanco, Valle Bonito, El Tránsito, Las Aradas, Pinares, La Libertad.

Talanga, Vallecillo de 8:00 am a 4:00 pm

Col. Carias y Rodríguez, Col. Gilberto Rodríguez, Villa Real, El Camalotal, Aldea El Estero, Los Izotes, La Venta Nueva, Jalaca, La Venta Vieja, La Laguna, La Cañada, Mata Plátano, Pueblo Nuevo, El Tule, El Agucatal, Agalteca, San Cristóbal, Zinguizapa, Trinidad de Quebrada, El Coyolar, El Encinal, El Guantillo, Ojo de Agua, San Isidro, Vallecillo, Río La Puerta, La Unión, San José de La Mora, Río Hondo, Las Flores y zonas aledañas.

San Lorenzo de 8:00 am a 2:00 pm

El Tular, Agua Fría, Bo. El Jazmín, El Polvo, Nagarejo, Los Comales, Bombas de Agua de Cerna, La Brea, El Vado, Plantas Solares, Agua Caliente, Macuelizo, Playa Grande, desvío a Coyolito, Bo. Alto Verde Este y Oeste, La Pepsi, Col. Juan Orlando, La Chileza, Mongoyano, Sula, La Pista, parte de La Fraternidad, El Caimito, Altos de Cruz, Altos del Comercio, circuito Empacadora Miguel Molina #1, El Bejucal, El Pimpo, El Tular (bombas de agua Serna, aldea La Puente, Col. Gracias a Dios, El Pedrerito). Aldea Agua Fría (Borbollón, Playa Grande, Bo. Jazmín, Bo. Enmanuel, Puerto de La Brea, El Polvo, Nagarejo, El Vado, Los Comales, Macuelizo).El Espino (bombas de agua Espino, melonerías Miguel Molina, fincas y empacadora Agrodex).El Tololar, Bombas Cofaicita, El Chilcal, aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, Miguel Molina #2, Hacienda Pilar Marquina, La Montaña, El Corcobado, La Montaña, Lagunas de Camarón, finca La Pital, finca Procac, El Relleno, Las Pilas, Los Huatales, propiedad familia Facussé, Punta Novillo, Puerto Grande, La Pintadillera, Playa La Flor, Playa La Virgen, Los Langues, El Jocote, Playa El Zope, Playa Las Gaviotas, Playa La Guayaba Dorada, Playa Blanca, Puerto Sierra, El Ojochal, Coyolito, Amapala (El Centro, Nuevo, La Máquina, La Ceibita, Las Crucitas, Carao Pando, Caracol, caserío El Rastro, La Balastrera, Las Pijjoretas, Base Naval, Isla Privada, bombas del SANAA, aldea Playa Negra, aldea Playa Grande, aldea Caracol, El Carmen, Islitas, Tiguilotada, Las Pelonas, Gualora, Playa del Burro, San Pablo, Licona, empacadora Larvipac, empacadora Larvi Sur, El Ojochal y Punta Onda) y zonas aledañas.

Nueva Palestina, Olancho de 6:00 am a 5:00 pm

Nueva Jerusalén, Hacienda Villa Lucía, Santa María, Torneado, Hacienda El Torneado, plantel de minería, Hacienda Mario Kafaty, Hacienda Siberia, Guanijiquil, Hacienda Jorge Rivera, Hacienda El Piñonal, empresa de servicios múltiples, Sieneguita, quesera vieja, Hacienda Almendares, Siales, Hacienda Perla, La Laguna, Las Marías, Hacienda Cachital, Hacienda Palomal, San Fernando, comunidad de Coyolito, iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Guevara, aserradero Las Delicias, proyecto Patuca III, campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La Libertad y Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, zonas de Río Blanco Catacamas: Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, campamento viejo, campamento nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita, Minas de Oro.

Trojes, El Paraíso de 6:00 am a 5:00 pm

Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, campamento #1, campamento #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Nuvia, La Montañita, Paso Hondo #1, Paso Hondo #2, Las Quebradas, Las Delicias #1, Las Delicias #2, Mata de Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales, Arenales, Los Almendros, El Piñonal, La Florida, Las Lomitas, El Empalme a Trojes, La Primavera, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, La Música, El Zarzal, Neguacepe, Argelia, Oculí, Calpules, Quebrada Larga, Villa Santa, El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo #1, El Zapotillo #2, La Zuiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa de Bloques, La Redonda #1, La Redonda #2, Los Achotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena #1, Villa Elena #2, Bañaderos, Villa Rica, Villa Nueva #1, Villa Nueva #2, Villa Nueva #3, Cuba, Quebrada Chiquita #1, Quebrada Chiquita #2, El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradón, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, La Primavera, Cerro Azul, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme, La Nueva Coyolar.

San Pedro Sula de 8:00 am a 4:00 pm

Res. Mallorca, Res. Villas Paraíso I y II etapa.

Santa Rosa de 9:00 am a 3:00 pm