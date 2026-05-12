Epidemiólogo alerta que el hantavirus podría llegar al país en cualquier momento

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la expansión de casos de hantavirus en el mundo, es cuestión de tiempo para que llegue a Honduras, señaló a medios de comunicación el epidemiólogo Manuel Sierra. Ante eso el experto recomendó a las autoridades sanitarias del país a fortalecer la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada del territorio hondureño. Sierra alertó que es “cuestión de tiempo” para que el hantavirus llegue a Honduras debido a la circulación de este mortal virus por distintos países de la región americana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) a inicios de mayo alertó sobre un brote del virus de la cepa Andes, iniciado en un crucero que partió de Argentina. Desde entonces los expertos de la OMS trabajan contrarreloj para detectar e identificar las personas que viajaban en el crucero y el cual hizo varias escalas en varias partes del mundo. Hasta la fecha se confirman que hay al menos diez personas que dieron positivas con el virus que se transmite por el contacto con roedores. Además se contabilizan tres personas muertas. Entre los casos positivos que fueron identificados recientemente, hay un ciudadano estadounidense, una francesa y un español que regresaron a sus países después de abandonar el crucero afectado.