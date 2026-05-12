Verificación de EH Verifica permitió a Rivera Callejas desmentir bulo sobre supuesto hantavirus

Tegucigalpa, Honduras.- Un chequeo de EH Verifica permitió desmentir una publicación falsa que aseguraba que el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas había contraído hantavirus y que, debido a su supuesto estado de salud, el Gobierno le entregaría una donación de 10,000 millones de lempiras.

El contenido, difundido en redes sociales, afirmaba que el congresista se encontraba en cuidados intensivos tras contagiarse de la enfermedad.

Sin embargo, la Secretaría de Salud confirmó a EH Verifica que, hasta la fecha de la publicación, Honduras no registraba casos de hantavirus.

Además, el propio Rivera Callejas negó la versión a través de su perfil en X/Twitter, donde retomó el desmentido de EH Verifica para aclarar que se encontraba en buen estado de salud y evidenciar que la información difundida era falsa.