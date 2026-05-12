Verificación de EH Verifica permitió a Rivera Callejas desmentir bulo sobre supuesto hantavirus

Tegucigalpa, Honduras.- Un chequeo de EH Verifica permitió desmentir una publicación falsa que aseguraba que el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas había contraído hantavirus y que, debido a su supuesto estado de salud, el Gobierno le entregaría una donación de 10,000 millones de lempiras.
El contenido, difundido en redes sociales, afirmaba que el congresista se encontraba en cuidados intensivos tras contagiarse de la enfermedad.
Sin embargo, la Secretaría de Salud confirmó a EH Verifica que, hasta la fecha de la publicación, Honduras no registraba casos de hantavirus.
Además, el propio Rivera Callejas negó la versión a través de su perfil en X/Twitter, donde retomó el desmentido de EH Verifica para aclarar que se encontraba en buen estado de salud y evidenciar que la información difundida era falsa.
Una vez más, la izquierda radical y sus laboratorios de mentiras vuelven con sus inventos.— Antonio César Rivera (@AntonioCeRivera) May 8, 2026
Cada vez que los derrotamos —y eso pasa casi siempre, salen desesperados a fabricar tonteras y campañas falsas.
Ahora hasta enfermedades me quieren inventar... 🤥
Ya solo falta que en la... pic.twitter.com/ZDN40fi50w
El caso muestra cómo una verificación periodística puede servir no solo para aclarar un contenido engañoso ante la ciudadanía, sino también para que las personas afectadas por un bulo cuenten con información documentada para refutarlo públicamente.
La desinformación surgió en un contexto internacional marcado por reportes sobre un brote de hantavirus en un crucero que navegaba desde Ushuaia, Argentina, hacia Cabo Verde, África.
A partir de ese hecho, comenzaron a circular contenidos falsos vinculados con figuras políticas hondureñas y supuestas medidas sanitarias en el país.
EH Verifica también desmintió otras publicaciones relacionadas con el tema, entre ellas una que atribuía falsamente a la diputada Johana Bermúdez una propuesta para declarar emergencia sanitaria por hantavirus en Honduras, así como otra que aseguraba que Pfizer había desarrollado una vacuna contra esta enfermedad.
Fact-checking como respuesta
Este episodio reafirma la importancia del fact-checking en Honduras, especialmente en contextos donde la desinformación mezcla temas de salud, política y uso de fondos públicos para generar confusión, dañar reputaciones o alterar la conversación pública.
Frente a la velocidad con la que circulan los contenidos falsos en redes sociales, los equipos de verificación cumplen una función clave: contrastar datos, consultar fuentes oficiales, revisar evidencias y ofrecer a la ciudadanía información precisa para tomar decisiones con mayor claridad.